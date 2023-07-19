En hızlı ve ucuz layer1 çözümlerinden olan Solana azalan popülerliğini geri kazanmak için çeşitli hamleler yapıyor. Bugün bunlardan sonuncusu duyuruldu. 2021 yılına damga vuran ve devasa kazançlar elde eden Solana bugünse yeniden küllerinden doğmak için Ethereum’un desteğini almaya çalışıyor.

Solana ve Solang

Solana Labs, Ethereum Virtual Machine (EVM) geliştiricilerinin Solana ekosistemine geçişini kolaylaştırmak için tasarlanan yeni derleyicisi Solang’ı tanıttı. Solang’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Ethereum’un birincil akıllı sözleşme programlama dili olan Solidity‘ye aşina olan geliştiriciler, artık Solana ağına girmelerini ve bu ağda uygulama yazmalarını sağlayan bir araca sahip oldular.

Bu adım Solana ağındaki azalan geliştirici faaliyetini de yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İnternetin bilgisayarına dönüşen Ethereum sayısız uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Aynı oranda da geliştiricilerin önemli bölümü Ethereum ağı üzerinde uygulama yayınlıyor.

Solana (SOL) Geleceği

Son hamle Neon EVM’nin benzer bir aracı piyasaya sürmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti. Solana ile mevcut Ethereum geliştirme yaklaşımları arasındaki uyumluluğu artırmaya yönelik çabaları destekleyen yeni derleyici uzun vadede Solana yatırımcılarına fayda sağlayabilir. Solang’ın sunduğu özellikler arasında Ethereum Solidity sürüm 0.8 ile uyumluluk ve Solana SPL tokenlerinin Solidity ile entegrasyonu yer alıyor. Ayrıca, Solana’daki EVM çerçevelerine ağın temel özelliklerine erişim sağlar.

Geleneksel olarak Solana‘nın geliştirilmesi, akıllı sözleşmelerin yazılması için Rust ya da C gibi dillerin kullanılmasına odaklanmıştır. Ancak ekip, geliştirmenin Solidity ve EVM aracılığıyla daha fazla erişilebilirliğe doğru evirildiğini vurguladı.

Geliştiriciler için desteğin genişlemesi çok daha büyük bir geliştirici kitlesine ağın kapılarını açmış oldu. Fakat sorun Solana ağında aktif, işe uygulamalar olmayışı değil. Daha kötüsü var. Ağdaki kurumsal yatırımcıların uzaklaşması TVL’in önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Bu da Solana ağına bireysel talebin kesilmesini sağladı. Ağdaki uygulamaların çoğu istediği kullanıcı kitlelerine ulaşamıyor. Birçok proje, koleksiyonun neredeyse üç çeyrektir rakip ağlara taşındığını görüyoruz.

Şimdilik fiyatın %4 artmasını sağlayan hamlenin gelecekte fiyata ne denli destek olduğunu ise zaman gösterecek.