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Fiyatı Uçacak! Deli Gibi Bu Altcoinden Alıyorlar! Balinalar, Yatırımcılar Odağı Buna Çevirdi!

Popüler altcoin akıllı paranın hedefi oldu. Yatırımcılar fiyatın hızla değerlendiğini görebilir.
13:25
30 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki anonim ancak başarılı yatırımcıların izini takip etmek size kazanç getirebilir. Peki bunu nasıl yapacaksınız. Akıllı paranın izini ancak blockchain ile takip edebilirsiniz. Balina izleme hizmetleri düzenli olarak balinaların yaptığı dikkat çekici alım veya satımları raporluyor. Peki son zamanlarda dikkat çeken bir altcoin var mı?

Balinaların Aldığı Altcoin

On-chain verilere göre kripto balinaları ve yatırımcılar hızla Ethereum (ETH) tabanlı bir borsa altcoin’i biriktiriyor. Blockchain izleme hizmeti Lookonchain, Salı günü üç zengin cüzdanın merkezi olmayan trade platformu GMX’in tokenine yöneldiğini raporladı. Satın alımların o sırada tahmini toplam değeri 5 milyon dolardı. Bu altcoin aynı zamanda BitMEX kurucusu Hayes’in de favorileri arasında yer alıyordu. Lookonchain şunları yazdı;

Balinalar ve SmartMoney’ler GMX biriktiriyor! Bugün iki balina ve bir SmartMoney’nin toplam 69.919 GMX (5 milyon dolar) satın aldığını fark ettik. Üç alıcıdan bir kripto balinası, 52.000’den fazla GMX toplayarak en büyük satın alma işlemini gerçekleştirdi. Balina daha önce 21 Mart’ta 14.117 GMX’lik büyük bir alım yapmıştı. “Balina ‘0x9a76’ bugün 72 dolar fiyattan 2.192 ETH (3,76 milyon dolar) ile 52.159 GMX satın aldı. 21 Mart’ta 82 dolar fiyatla 636 ETH (1,15 milyon dolar) ile 14.117 GMX satın aldı.”

Lookonchain‘e göre, Salı günü en büyük ikinci GMX alıcısı 68 dolar karşılığında 14.766 GMX aldı.

GMX Coin Yükselecek Mi?

Cazip fiyatlardan alım yapan yatırımcıların geçmişteki hareketleri incelendiğinde Lookonchain, bu yatırımcıların GMX’i düşük bir değerden satın alma ve daha yüksek bir değerden satma modeline sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca diğer zamanlarda üç GMX işlemini vurguluyor.

“GMX’i her zaman düşük değerden alıp yüksek değerden satan bir SmartMoney bugün 67 dolardan 200K USDC ile 2,993 GMX satın aldı.

45$’dan 44,982 GMX satın aldı ve 52$’dan 18,782 GMX sattı

46$’dan 13,309 GMX al ve 55$’dan 23,309 GMX sat

64$’dan 14.065 GMX alın ve 76$’dan 15.065 GMX satın.”

GMX bu yazının yazıldığı sırada 81,28 dolardan işlem görüyor. Lookonchain Şubat ayında BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes’in geçen yıl yüz binlerce GMX tokenı satın aldığını ve o dönemde 8 milyon dolardan fazla kâr elde ettiğini belirtmişti.

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