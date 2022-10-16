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Fiyatı 1000 Doları Aşabilecek Mi? Kısa Vadede Bu Altcoine Dikkat!

Popüler altcoin için birçok veri daha fazla büyümeye işaret ediyor. Peki 1000 doları yeniden aşabilecek mi?
20:15
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri 920 milyar doların altında kalmaya devam ediyor ve kral kripto para birimi 20.000 doları aşamadı. Yatırımcılar tedirgin çünkü uzun süredir Bitcoin ciddi bir toparlanma belirtisi göstermedi. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu sessizlik satışlarla bozulur mu? Endişe veren kısım bu ancak popüler bir altcoin son gelen verilerle dikkat çekiyor.

MakerDAO Coin

Son günlerde MakerDAO yeniden gündemde. Geçmişte birçok kez 1.000 doları aşan MKR fiyatı bunu yeniden yapabilecek mi? Yazı hazırlandığı sırada MKR Coin 982 dolardan alıcı buluyordu. MakerDAO’nun resmi Twitter hesabı üzerinden en son yürütme teklifinin onaylandığı bilgisi paylaşıldı. Buna göre, belirli kasa türleri için bir dizi açık artırma riski parametresi değişikliği olacak. Ayrıca, borç tavanında bir indirim ve belirli protokoller için ücretlerin düşürülmesi de söz konusudur.

MAkerDAO’nun büyümeyi teşvik etmek için sürekli teklifler oluşturma çabalarına rağmen hazine fonları azalıyor. MakerDAO’nun hazine fonları 2021’e kıyasla önemli ölçüde değer kaybetti. Bu nedenle, MakerDAO’nun bir miktar büyümeye tanık olması için ekibin fonlarını artırması gerekiyor.

Azalan hazine fonlarına rağmen DeFiLama’ya göre MakerDAO, 15 Ekim itibarıyla diğer protokollere kıyasla TVL açısından birinci sırada yer aldı. Son iki aydaki ücret gelirleri düşen MakerDAO liderlik konumunu korumakta güçlük çekebilir.

MakerDAO Coin Balinalar

En büyük kripto para yatırımcıları arasında MKR popülerliğini korudu. WhaleStats’a göre MKR tokenı, 15 Ekim itibarıyla en büyük 500 ETH balinası tarafından en çok kullanılan akıllı sözleşmeler arasında yer alıyordu. Balinaların devam eden ilgisi sayesinde MKR fiyatı yeniden 1000 doları aşabilir. MakerDAO’nun büyümesi, DAI isimli stablecoinin başarısıyla paraleldir. Peki o cephede son durum ne? Dune Analitik tarafından sağlanan veriler umut vericiydi. DAI son 30 gün içinde transfer hacmi açısından USDC’nin hemen ardından ikinci sırada yer aldı.

Stablecoinler içinde DAI’nin oranın %28,1’idi ve onun bu başarısı düşen piyasalara rağmen MKR fiyatının %3 oranında artmasına neden oldu. Yüzde 20 oranında azalan günlük işlem hacmi ise hafta sonu sakinliğine bağlanabilir.

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