Biz ne kadar kabullenemesekte, Metaverse gümbür gümbür geliyor. Acaba Covid 19 bütün bu hızlı geçişin başlangıç evresi miydi?

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Her ne kadar NFT, Metaverse, Web 3.0 gibi kavramlar aklımızda mantıklı olarak oturmasa da, biraz olsun bu alana ilgi alakanız varsa ortalıkta dolaşan haberlerin ve gerçekleşen çalışmaların aslında şimdi ki zamandan yeni gelişmeye başlayan alana geçiş evresini yaşattığını söyleyebilirim.

Yani biz ne kadar kabullenemesekte, METAVERSE gümbür gümbür geliyor. Sadece biraz zaman alacak! Belki de daha fazla zaman! 🙂

Pandemi Bunlar İçin Planlanmış Olabilir mi?

Hatırlarsanız! COVID 19 diye tabir ettiğimiz karantina dönemi, kimileri için sıkıntılı kimileri içinse rahat bir dönemdi. Yani normal hayatımızda devam eden; iş toplantıları, veli öğretmen görüşmeleri, ders anlatımları gibi buna benzeyen işleyişler, imkanlar el verdikçe ev ortamlarımızdan gerçekleşti. Bu da ister istemez acaba yaptığımız bütün bu eylemler böyle de yürür mü sorusunu düşündürürken (?) Diğer yandan, arka planda farklı şeylerin hazırlığının içerisinde olunduğunun mesajını verdi.

Yukarıda bahsettiğim iş toplantılarından, veli öğretmen görüşmelerine kadar her şeyin tıpkı evlerimiz, okullarımız ve ofislerimiz gibi görünen gerçekçi sanal dünyalarda gerçekleşeceğini vaat ediyor. İşte bu sanal dünyanın kapısını aralamak içinse giriş bileti niteliğinde kullanacağımız NFT’lere sahip olmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz NFT’ler ile aslında yavaş yavaş gerçekçi sanal dünyalarda kullanacağımız ve birbirimizle etkileşime gireceğimiz avatarlarımızı inşaa ediyoruz.

Her ne kadar farkına varamasak da, Metaverse kavramı bambaşka bir şey olarak aktarılmaya çalışılsa da, çoğumuzun oynadığı oyunlarda kendimize oluşturduğumuz avatarlar ile bir nevi o avatarların arkasındaki karakterlerden sıyrılıp bambaşka karakterler ile birbirimizle etkileşime girmeye çalıştığımızı unutmayalım… Lakin bu kısım aklımızda yer edine dursun. Metaverse ile yapılmak istenen, gerçek hayatımızda var olan döngüyü his, duygu tam anlamıyla uzaktan bağlantılarla hissedilebilir, yaşanabilir bir o kadar sanal ama bir o kadar da gerçek bir dünya haline getirmek… Yani Türkiye’den Osmanlı tokadını atan birinin Amerika’dan hissetmesi gibi 🙂

Gülmeyin!!! 🙂 Elon Musk, Starlink uydularını boş yere uzaya yollamadı. Yani şu an tepemizde gezinmelerinin sebebi daha hızlı veri akışı ile yukarıdaki Osmanlı tokadı eylemini gerçekleştirebilmek! Yani Metaverse kavramını hayata geçirebilmek! Oluşturacağımız sanal karakterlerimiz ile üzerimize çekeceğimiz hissedilebilir kıyafetler ve görme eylemimizi gerçekleştirebileceğimiz gözlüklerimiz ile anında eylemlerimizi karşılıklı olarak aktarabilmek. Hayal değil! Göreceksin hepsi zaman ile olacak!

NFT’ler Giriş Biletimiz Olacak!

Evet NFT’ler için giriş bileti diyordum. Çünkü çoğu insan için henüz farkındalık yaratmasa da, zaman içinde internetin evrimleşmesiyle, kullanım şeklinin değiştiğine hepimiz tanık olduk. Her yere ayrı bir üyelik açtığımız zamanlardan, tek bir hesap ile her yere giriş yapabilir hale geldik. Tıpkı “Google ile Oturum aç” özelliğini kullandığımız gibi. Sahip olduğumuz NFT’ler de zaman ilerledikçe internet üzerinde aklınıza neresi geliyorsa oralara cüzdanlarımızı bağlayıp giriş yapmamızı sağlayacak giriş biletlerimiz olacak.

O zaman seninle zamanı geldiğinde sahip olduğumuz NFT ile Metaverse giriş yapıp, karşılıklı iki lafın belini kırma hayaliyle… 🙂

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.