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Dogecoin (DOGE) fiyatı son toparlanmanın ardından 0,11 dolardaki dirençten geri dönme hareketliliği gösteriyor. Böylesi potansiyel bir geri dönüş, fiyatın daha yüksek seviyelerde devam edip edemeyeceğini doğrulamak için 0,09 dolardaki dirençten desteğe dönen seviyenin yeniden test edilmesine neden olabilir ve bu büyük bir alım fırsatı olabilir. Peki ya popüler altcoin’de bu destek kaybedilir ve fiyat altına düşerse? Gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin’in Piyasa Performansı

Kripto para piyasasındaki son düzeltmenin ortasında, Dogecoin fiyatı 0,074 dolarlık yerel desteğine kadar düştü. Geçtiğimiz 3 hafta içinde, en büyük köpek temalı kripto paranın fiyatı 0,074 dolar seviyesinden iki kez toparlandı ve bu seviye gerçek bir destek olarak doğrulandı.

Bu destekten gelen yükseliş, fiyatı yüzde 38,5 oranında artırarak mevcut fiyatı olan 0,1 dolara ulaştırdı. Buna ek olarak, ünlü milyarder Elon Musk’ın Dogecoin’i Twitter’da bir ödeme aracı olarak kabul edeceğine dair artan söylenti de son yükselişe katkıda bulundu. Dahası, Musk yakın zamanda Dogecoin ile ilgili yayınlar yapan birkaç Twitter hesabının yasağını kaldırttı.

Dogecoin için 0,11 dolar direncindeki çoklu ret mumları, alıcıların güç mücadelesinin daha yüksek fiyatların önünü açtığını gösteriyor. Bu, sürekli satışlarla DOGE fiyatı düşebilir ve fiyat 0,09 dolardaki desteğine gerileyebilir. Yüzde 12’lik potansiyel bir düşüş, yükseliş momentumunu yenilemek için 0,093 dolarlık desteği yeniden test edilmesiyle sonuçlanabilir. Alıcılar söz konusu desteğin üzerinde kalmayı başarırsa, düzeltme sonrası bir ralli görülebilir.

Öte yandan, 0,09 doların altında bir günlük mum kapanışı yükseliş momentumunu dengeleyecek ve devam eden düzeltmenin sonucun fiyatın 0,74 dolara kadar gerilemesiyle sonuçlanabilir

DOGE İçin Teknik Göstergeler

Günlük RSI, nötr aralığın ve 20 günlük SMA’nın üzerine çıkarak piyasa duyarlılığında olumlu bir değişime işaret etti. Dogecoin‘in fiyat grafiğinde 0,09 dolar civarlarında yığıldığı görülen önemli EMA’lar bu yatay seviyenin destek olma gücünü güçlendirirken fiyatın bu seviyeye gelmesi yükseliş trendinin yeniden başlayacağı ihtimalini artırıyor.