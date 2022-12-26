Fifa Dünya Kupası'nın olumlu etkileri beklenirken bu altcoin hüsrana uğradı. Fiyatlar resmen dibi gördü ve düşmeye devam ediyor.

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Chiliz 50 gün içinde %62 değer kaybetti. FIFA Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte futbol ateşi yükseldi, ancak bu sadece büyük satış emirlerini tetikledi. Bitcoin ve Ethereum geçtiğimiz ay boyunca bir aralıkta işlem görse de, Chiliz şiddetli bir düşüş trendi içindeydi.

Bu durum, satıcıların son haftalarda elde ettiği istikrarlı üstünlüğün altını çizdi. Alıcılar, tekliflerini vermeden önce sürekli talebin yanı sıra piyasa yapısının yükselişe geçmesini beklemeye devam ediyor olabilir. Aralık ayında birden fazla destek seviyesinin kırıldığı görüldü ve bir sonraki seviye 0,105 dolar olabilir.

Chiliz İçin Grafikler Ne Diyor?

Ağustos ortasından Aralık başına kadar Chiliz 0,1635 dolardan 0,28 dolara kadar uzanan bir aralıkta işlem gördü. Bu aralığın en düşük seviyeleri kırıldığında ve bu ayın başlarında direnç olarak yeniden test edildiğinde, piyasada satıcıların baskın olduğunu gösterdi.

Göreceli güç endeksi (RSI) 20 Kasım’da nötr 50’nin altına düştü ve 21 ve 55 dönemlik hareketli ortalamalar 21 Kasım’da düşüş eğilimi gösterdi. Chaikin para akışı (CMF) da o dönemde keskin bir düşüş yaşadı.

Bunlar birlikte tüm bu göstergeler CHZ’nin Kasım ayı sonunda karşılaştığı satış baskısını vurguladı. Bu yazının yazıldığı sırada RSI 28,9 seviyesindeydi ve aşırı satım koşullarını gösteriyordu. CMF de piyasadan önemli miktarda sermaye çıkışı olduğunu gösterdi.

23,6 Fibonacci uzatma seviyesi, 0,105 dolarlık yatay seviyenin yanı sıra son günlerde destek görevi gördü. 21 dönemlik hareketli ortalama (turuncu) Aralık ayı boyunca direnç olarak hareket etti ve CHZ MA’yı bir kez daha etiketlerse agresif satıcılar kısa pozisyonlar almak isteyebilir. Kar alma seviyeleri olarak 0,085 doları ve 0,069 doları hedefleyebilirler.

Satış Dalgası Mı Geliyor?

30 günlük piyasa değeri/gerçekleşen değer (MVRV) oranı Kasım ortasından bu yana kırmızıda seyrediyor. Bu durum, token’ın daha kısa zaman ölçeklerinde muhtemelen değerinin altında olduğunu gösterdi. Yine de bu, CHZ’nin bir satın alma sinyali verdiği anlamına gelmiyordu. Bunun yerine, düşüş trendinin gücünü pekiştirdi.

Bitcoin’in de grafiklerde zayıflık göstermesiyle, yatırımcılar aşağı yönlü başka bir hareket bekleyebilir. Fonlama oranı pozitif olsa da, trend CHZ için pek de yükseliş yönünde değildimiş gibi göründü. 1 Saatlik veya 4 saatlik gibi daha düşük zaman dilimlerinde bile bu durum değişmedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.