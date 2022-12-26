Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Fifa Dünya Kupası Ters Köşe Yaptı! Gözde Altcoin Neden Yüzde 62 Düştü? Düşüş Devam Eder Mi?

Fifa Dünya Kupası Ters Köşe Yaptı! Gözde Altcoin Neden Yüzde 62 Düştü? Düşüş Devam Eder Mi?

Fifa Dünya Kupası'nın olumlu etkileri beklenirken bu altcoin hüsrana uğradı. Fiyatlar resmen dibi gördü ve düşmeye devam ediyor.
23:59
26 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Chiliz 50 gün içinde %62 değer kaybetti. FIFA Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte futbol ateşi yükseldi, ancak bu sadece büyük satış emirlerini tetikledi. Bitcoin ve Ethereum geçtiğimiz ay boyunca bir aralıkta işlem görse de, Chiliz şiddetli bir düşüş trendi içindeydi.

Bu durum, satıcıların son haftalarda elde ettiği istikrarlı üstünlüğün altını çizdi. Alıcılar, tekliflerini vermeden önce sürekli talebin yanı sıra piyasa yapısının yükselişe geçmesini beklemeye devam ediyor olabilir. Aralık ayında birden fazla destek seviyesinin kırıldığı görüldü ve bir sonraki seviye 0,105 dolar olabilir.

Chiliz İçin Grafikler Ne Diyor?

Ağustos ortasından Aralık başına kadar Chiliz 0,1635 dolardan 0,28 dolara kadar uzanan bir aralıkta işlem gördü. Bu aralığın en düşük seviyeleri kırıldığında ve bu ayın başlarında direnç olarak yeniden test edildiğinde, piyasada satıcıların baskın olduğunu gösterdi.

Göreceli güç endeksi (RSI) 20 Kasım’da nötr 50’nin altına düştü ve 21 ve 55 dönemlik hareketli ortalamalar 21 Kasım’da düşüş eğilimi gösterdi. Chaikin para akışı (CMF) da o dönemde keskin bir düşüş yaşadı.

Bunlar birlikte tüm bu göstergeler CHZ’nin Kasım ayı sonunda karşılaştığı satış baskısını vurguladı. Bu yazının yazıldığı sırada RSI 28,9 seviyesindeydi ve aşırı satım koşullarını gösteriyordu. CMF de piyasadan önemli miktarda sermaye çıkışı olduğunu gösterdi.

23,6 Fibonacci uzatma seviyesi, 0,105 dolarlık yatay seviyenin yanı sıra son günlerde destek görevi gördü. 21 dönemlik hareketli ortalama (turuncu) Aralık ayı boyunca direnç olarak hareket etti ve CHZ MA’yı bir kez daha etiketlerse agresif satıcılar kısa pozisyonlar almak isteyebilir. Kar alma seviyeleri olarak 0,085 doları ve 0,069 doları hedefleyebilirler.

Satış Dalgası Mı Geliyor?

30 günlük piyasa değeri/gerçekleşen değer (MVRV) oranı Kasım ortasından bu yana kırmızıda seyrediyor. Bu durum, token’ın daha kısa zaman ölçeklerinde muhtemelen değerinin altında olduğunu gösterdi. Yine de bu, CHZ’nin bir satın alma sinyali verdiği anlamına gelmiyordu. Bunun yerine, düşüş trendinin gücünü pekiştirdi.

Bitcoin’in de grafiklerde zayıflık göstermesiyle, yatırımcılar aşağı yönlü başka bir hareket bekleyebilir. Fonlama oranı pozitif olsa da, trend CHZ için pek de yükseliş yönünde değildimiş gibi göründü. 1 Saatlik veya 4 saatlik gibi daha düşük zaman dilimlerinde bile bu durum değişmedi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Bomba Gelişme! HSBC’nin Kripto Başvurusu Ortaya Çıktı!
Bomba Gelişme! HSBC’nin Kripto Başvurusu Ortaya Çıktı!
Solana (SOL) İçin Kırmızı Alarm! Yoksa Bitiyor Mu? En Büyük Projeler Yol Ayrımına Geldi!
Solana (SOL) İçin Kırmızı Alarm! Yoksa Bitiyor Mu? En Büyük Projeler Yol Ayrımına Geldi!
Önce Binance Anlaşmıştı Şimdi de Bu Altcoin!
Önce Binance Anlaşmıştı Şimdi de Bu Altcoin!
Van De Popple Yorumladı: Altın Çağından Uzaklaşan Altcoin Tekrar 100 Doları Geçebilecek Mi?
Van De Popple Yorumladı: Altın Çağından Uzaklaşan Altcoin Tekrar 100 Doları Geçebilecek Mi?
Deneyimli Analist Açıkladı! Kripto Paralar 2023’te Ne Olacak!
Deneyimli Analist Açıkladı! Kripto Paralar 2023’te Ne Olacak!
Dünyaca Ünlü Analistin Gözü Tek Bir Altcoin’de! Başarı İçin Tüm Olanaklara Sahip!
Dünyaca Ünlü Analistin Gözü Tek Bir Altcoin’de! Başarı İçin Tüm Olanaklara Sahip!
ETH, GALA, XRP Hepsini Unutun! 2023 Yılında Bu 3 Altcoin Uçacak!
ETH, GALA, XRP Hepsini Unutun! 2023 Yılında Bu 3 Altcoin Uçacak!
Ünlü Analist 2023’e Damga Vuracak Altcoin’i Duyurdu: Ralli İçin Hazırlanıyor!
Ünlü Analist 2023’e Damga Vuracak Altcoin’i Duyurdu: Ralli İçin Hazırlanıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022