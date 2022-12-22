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Terra Classic (LUNC) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, topluluk güncellemeler, projeler ve yakımlar ile fiyatı yeni zirvelere taşımayı hedefliyor.

Yolsuzluk İddiası!

Popüler bir Terra Classic doğrulayıcısı olan LUNC DAO, bugün bir tweet’te, bağımsız bir Terra Classic geliştirme grubu olan Terra Rebels’i en son finansman teklifiyle topluluk üyelerini dolandırmakla ve Binance desteğini tehlikeye atmakla suçladı. Söz konusu teklif, Rebel Station’ı Terraform Labs’tan bağımsız hale getirmek amacıyla altyapı geliştirmeleri için Terra Rebels’e 937,5 milyon LUNC (150.000 dolar) tahsis etmeyi öngörüyordu. Ancak LUNC DAO, eski Terra Rebels üyeleri arasındaki kaynaklara atıfta bulunarak, bu fonun topluluk moderatörlerine ve ekibin diğer üyelerine gittiğini söylüyor. Daha önce LUNC yatırımcıları da şeffaflık konusunda endişe duyduklarını dile getirmişlerdi. Grup aleyhinde çok sayıda şikayet vardı. Teklifin geçmesinden günler önce gruptan ayrılan Duncan Day, Pazartesi günü attığı bir tweet ile teklifi “dolandırıcılık” olarak nitelendirmişti.

Bu arada, Terra Rebels bu iddiaları çürütmek için somut bir kanıt sunmadı ve kimin hangi görev için ne kadar para aldığı belirsizliğini koruyor. Terra Rebels yöneticisi ClanMudhorn, daha önce bildirildiği üzere endişelere yanıt olarak bunların iftira olduğunu iddia etmişti. Teklife neden karşı oy kullandıklarını açıklayan rakip bir Terra Classic geliştirme grubu olan TerraCVita, geçiş sürecinin tek bir geliştiricinin birkaç gün içinde başarabileceği bir iş olduğunu iddia etti. Terra Rebels bunun 2 ay süreceğini söyledi.

Binance, Yakımları Durduracak mı?

LUNC DAO, Binance’ın iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle LUNC yakımlarını sona erdirmek istediğini iddia ederken, Binance henüz böyle bir açıklama yapmış değil. Binance, topluluğu desteklemek için milyonlarca doları feda ederek LUNC işlem ücreti yakma işlemlerini Eylül ayının sonunda başlattı. Borsa özellikle, bu destek konusunda net bir koşul belirtmedi ve herhangi bir zamanda desteği sonlandırmakta serbest.

Binance, 20 milyardan fazla LUNC yakarak token yakmalarına en büyük katkıyı yapan platform konumunda. Bu, ikinci en büyük LUNC yakım mekanizması olan zincir üstü yakım/ vergi parametresinin neredeyse iki katı. Binance yakma işlemleri artık aylık olarak gerçekleştiriliyor. Borsa 1 Aralık’ta 6 milyardan fazla LUNC yaktı. Çoğu kişi Binance ve diğer borsaların desteği sayesinde 6 trilyon LUNC arzının azaltılacağına inanıyor.