Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Fed’in Beklediği Veri Şimdi Açıklandı! Fed Şubat Toplantısı ve Kripto Paralar!

Fed’in Beklediği Veri Şimdi Açıklandı! Fed Şubat Toplantısı ve Kripto Paralar!

Büyük gün geldi çattı. Fed'in yakından izlediği kritik veri nihayet açıklandı. Peki Şubat ayı Fed toplantısıyla bilmemiz gerekenler neler?
16:31
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu hafta kripto paralar için son derece kritik ve önemli veriler açıklandı. Bugün ise en önemli veri geldi. Fed’in enflasyon konusunda yakından izlediği PCE verisi nihayet yazı hazırlandığı sırada açıklandı. Peki PCE verisi neden önemli? Şubat ayı Fed toplantısında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Fed Şubat Toplantısı

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü akşam Fed yılın ilk toplantısında faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha önemli olan şey ise Fed başkanının yapacağı konuşmada nasıl bir tavır takınacağıdır. Geçtiğimiz yıl agresif faiz artışları yapan Fed tarihinde az rastlanır kararlara imza attı. Bundan dolayı dolar endeksi 115 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki toplantıda yapılacak açıklamalar kripto paraların 2023 performansıyla alakalı da büyük tüyolar içerecek.

Şubat ayı Fed toplantısı beklentileri neler?

  • Çok büyük ihtimalle Fed 25bp faiz artışı yapacak.
  • İstikrarlı biçimde düşen enflasyon artık ikna edici seviyeye geldi. Powell burada enflasyon hedefimize gidiyor ve daha fazla sıkılaşma yapmayacağız diyebilir.
  • Bu yıl hedeflenen %3,5’luk enflasyon hedefine birçok üye mevcut şartlarda ulaşılabilineceğini düşünüyor. Powell’ın bunu teyit etmesi de önemli olacak.
  • Şu an piyasada iyimserlik hakim, Powell geçtiğimiz Ağustos ayında benzer bir iyimserlik hakimiyeti olduğu için bunu baltalayacak açıklamalar yaptı. Önden yüklemeli faizin sonuçlarını tam olarak verimli biçimde görmek için bunu yapmak zorundaydı. Eğer bu toplantıda da benzer bir tavır takınırsa bu durum kripto paralarda ani satışları beraberinde getirir.
  • Dördüncü madde bu toplantının en önemli detaylarından biri, eğer Powell mevcut iyimserliği baltalayacak bazı açıklamalar yapmazsa bu durum artık Fed’in ipleri gevşettiğine yorulacak ve risk piyasaları hızla yükselecek.
  • Aralık ayında Fed Başkanı tavan faiz hedeflerini %5,1 olarak duyurmuştu. Bu toplantıda aşırı iyimserliği dağıtmak isterse bunu yukarı çekebilir veya çekilmesini ima edebilir. Mevcut şartlarda Fed’in çok büyük bir faiz artırım alanı kalmadı tavanın yukarı çekilmemesi veya bunun ima edilmemesi de kripto paraların en azından Şubat ayında güçlü bir ralli yaşamasını sağlayabilir.
  • PMI verileri 50’nin altında ve bu bize resesyon kapıda diyor. Öte yandan ABD GSYİH beklenti üzeri büyüdü. Bu da resesyonun rafa kalktığı anlamına gelir. Teknik resesyon geçtiğimiz yıl son çeyrekte konuşulurken Powell bunu pek ciddiye almadı ve şimdilik haklı gibi görünüyor. Resesyon konusunda yapacağı açıklamalar yakından izlenmeli.
  • Powell konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Burada kripto paralarla alakalı sorular gelebilir. Bunlar da önemli.

PCE Verisi ve Kripto

Biraz önce ABD PCE verisi açıklandı ve bu veri en az TÜFE kadar önemlidir. Fed’in enflasyon konusunda yakından izlediği önemli bir göstergedir. PCE yani çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi bize besin ve enerji harici mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini gösterir. 30 Eylül tarihinde bu veri beklenti üzerinde gelmişti. Bu durum enflasyonun yükselişine devam etme ihtimaline yorulduğu için Bitcoin fiyatını anlık %1,5 düşürdü.

Peki bugün açıklanan PCE verisi için beklenti ve önceki rakamlar neydi?

  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %4,4 Önceki: %4,7)
  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)

Peki PCE verisi kaç olarak açıklandı?

  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) Açıklanan: %4,4
  • Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) Açıklanan: %0,3

Peki kripto paralar PCE verisine nasıl tepki verdi?

Veri beklenti dahilinde geldiği için Bitcoin hızlı 23.000 doların üzerine çıktı. Şimdilik kripto para yatırımcıları Şubat ayı Fed toplantısına dair iyimserliğini koruyabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
On-Chain’in Korkutucu Yüzü! Bu Altcoin’in Yatırımcıları Dikkatli Olmalı!
On-Chain’in Korkutucu Yüzü! Bu Altcoin’in Yatırımcıları Dikkatli Olmalı!
Ünlü Ekonomist “Çok Mümkün” Diyerek Paylaştı! Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor!
Ünlü Ekonomist “Çok Mümkün” Diyerek Paylaştı! Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Fiyat Hızla Yükseliyor! Bu Altcoin Solana, Ethereum Gibi Dev Rakiplerini Solladı!
Fiyat Hızla Yükseliyor! Bu Altcoin Solana, Ethereum Gibi Dev Rakiplerini Solladı!
Milyonluk Aboneli Analist Herkesi Şaşırttı: Bu Altcoin’in Çökmesini Bekliyor!
Milyonluk Aboneli Analist Herkesi Şaşırttı: Bu Altcoin’in Çökmesini Bekliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023