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Bu hafta kripto paralar için son derece kritik ve önemli veriler açıklandı. Bugün ise en önemli veri geldi. Fed’in enflasyon konusunda yakından izlediği PCE verisi nihayet yazı hazırlandığı sırada açıklandı. Peki PCE verisi neden önemli? Şubat ayı Fed toplantısında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Fed Şubat Toplantısı

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü akşam Fed yılın ilk toplantısında faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından daha önemli olan şey ise Fed başkanının yapacağı konuşmada nasıl bir tavır takınacağıdır. Geçtiğimiz yıl agresif faiz artışları yapan Fed tarihinde az rastlanır kararlara imza attı. Bundan dolayı dolar endeksi 115 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki toplantıda yapılacak açıklamalar kripto paraların 2023 performansıyla alakalı da büyük tüyolar içerecek.

Şubat ayı Fed toplantısı beklentileri neler?

Çok büyük ihtimalle Fed 25bp faiz artışı yapacak.

İstikrarlı biçimde düşen enflasyon artık ikna edici seviyeye geldi. Powell burada enflasyon hedefimize gidiyor ve daha fazla sıkılaşma yapmayacağız diyebilir.

Bu yıl hedeflenen %3,5’luk enflasyon hedefine birçok üye mevcut şartlarda ulaşılabilineceğini düşünüyor. Powell’ın bunu teyit etmesi de önemli olacak.

Şu an piyasada iyimserlik hakim, Powell geçtiğimiz Ağustos ayında benzer bir iyimserlik hakimiyeti olduğu için bunu baltalayacak açıklamalar yaptı. Önden yüklemeli faizin sonuçlarını tam olarak verimli biçimde görmek için bunu yapmak zorundaydı. Eğer bu toplantıda da benzer bir tavır takınırsa bu durum kripto paralarda ani satışları beraberinde getirir.

paralarda ani satışları beraberinde getirir. Dördüncü madde bu toplantının en önemli detaylarından biri, eğer Powell mevcut iyimserliği baltalayacak bazı açıklamalar yapmazsa bu durum artık Fed’in ipleri gevşettiğine yorulacak ve risk piyasaları hızla yükselecek.

mevcut iyimserliği baltalayacak bazı açıklamalar yapmazsa bu durum artık Fed’in ipleri gevşettiğine yorulacak ve risk piyasaları hızla yükselecek. Aralık ayında Fed Başkanı tavan faiz hedeflerini %5,1 olarak duyurmuştu. Bu toplantıda aşırı iyimserliği dağıtmak isterse bunu yukarı çekebilir veya çekilmesini ima edebilir. Mevcut şartlarda Fed’in çok büyük bir faiz artırım alanı kalmadı tavanın yukarı çekilmemesi veya bunun ima edilmemesi de kripto paraların en azından Şubat ayında güçlü bir ralli yaşamasını sağlayabilir.

PMI verileri 50’nin altında ve bu bize resesyon kapıda diyor. Öte yandan ABD GSYİH beklenti üzeri büyüdü. Bu da resesyonun rafa kalktığı anlamına gelir. Teknik resesyon geçtiğimiz yıl son çeyrekte konuşulurken Powell bunu pek ciddiye almadı ve şimdilik haklı gibi görünüyor. Resesyon konusunda yapacağı açıklamalar yakından izlenmeli.

Powell konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Burada kripto paralarla alakalı sorular gelebilir. Bunlar da önemli.

PCE Verisi ve Kripto

Biraz önce ABD PCE verisi açıklandı ve bu veri en az TÜFE kadar önemlidir. Fed’in enflasyon konusunda yakından izlediği önemli bir göstergedir. PCE yani çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi bize besin ve enerji harici mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini gösterir. 30 Eylül tarihinde bu veri beklenti üzerinde gelmişti. Bu durum enflasyonun yükselişine devam etme ihtimaline yorulduğu için Bitcoin fiyatını anlık %1,5 düşürdü.

Peki bugün açıklanan PCE verisi için beklenti ve önceki rakamlar neydi?

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %4,4 Önceki: %4,7)

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)

Peki PCE verisi kaç olarak açıklandı?

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) Açıklanan: %4,4

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) Açıklanan: %0,3

Peki kripto paralar PCE verisine nasıl tepki verdi?

Veri beklenti dahilinde geldiği için Bitcoin hızlı 23.000 doların üzerine çıktı. Şimdilik kripto para yatırımcıları Şubat ayı Fed toplantısına dair iyimserliğini koruyabilir.