Uzmanlar bu yıl için ne bekliyor? Fed ve IMF'in 2023 beklentileri neler? Kripto para almak mantıklı mı?

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Bitcoin fiyatı 26 Nisan gününe pozitif başladı ve günlük kapanışa dakikalar kala 28.400 doları zorluyordu. Peki daha uzun vadede yatırımcıları neler bekliyor. Mesela IMF ve Fed tarafından açıklanan beklentiler doğrultusunda kripto para almak mantıklı mı? Bu yıl için bekledikleri şey ne?

Fed ve IMF 2023 Beklentisi

ABD Merkez Bankası bir durgunluk öngördü ve IMF durgun bir küresel ekonomi bekliyor. Federal Rezerv toplantı tutanakları, ABD bankacılık krizinin ekonomiyi bu yıl muhtemelen bir resesyona iteceğini vurguluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin Mart ayı toplantısında, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr’ın bankacılık sektörünün hala “sağlam ve dirençli” olduğunu belirtmesine rağmen, Silicon Valley Bank’ın başarısızlığı ve daha geniş çaplı sorunların potansiyel etkilerine de dikkat çekildi.

Uluslararası alanda ise durum daha da kasvetli görünüyor. IMF, küresel büyümenin 2022’de yüzde 3,4’ten bu yıl yüzde 2,8’e düşeceğini tahmin ediyor. Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde önemli bir düşüş yaşanması ve 2022’de yüzde 2.7’den 2023’te yüzde 1.3’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomi küçülecek ve harcamalar azalacaksa kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Para Almak Mantıklı Mı?

Bitcoin şu ana kadar umut verici bir yıl geçirdi. Piyasalar 2023’e düşük beklentilerle başladı, küresel büyümenin yavaşladığı ve kripto tarihindeki en felaket yılın ardından yeni yıla girdi. Ancak, fiyat yeni yılın başından bu yana %65 yükseldi. Kral kripto para birimi 2023 yılının ilk 3 ayında en iyi performans gösteren varlığı oldu. Bununla birlikte, Mart ortasından bu yana fiyatın çoğunlukla 28.000-30.000 sınırı etrafında sıçramasıyla ivme biraz durdu.

ALTA’nın stratejik direktörü Yaroslav Ivanov, ayıların piyasayı terk edip etmediğinden emin değil. Ivanov, yatırımcıların yıla iyi bir başlangıç yaparak yanlış yönlendirilebileceğini düşünüyor ve temkinli olmayı öğütlüyor. Bitcoin’in değerinin 2023 sonuna kadar 40 bin dolara ulaşmasının güçleştiğinden de bahsediyor.

Vekus Mining Development’ta bir trader olan Denis Trapezenko, Bitcoin’in 2024’e mevcut fiyatlara yakın seviyelerde başlayacağını tahmin ediyor. Real Vision Group CEO’su Raoul Pal ise Ethereum konusunda iddialı bir tahminde bulundu ve fiyatın 20.000 dolara ulaşacağını söyledi. Michael van de Poppe’ye göre, Ethereum önümüzdeki aylarda 2.700 ila 3.000 aralığına yükselebilir.

Ancak bir sorun var. Bitcoin 2022 yılında zor bir dönem geçirdiği için bu yıl yükselse de şimdilik bildiğimiz şey resesyon ortamında negatif performans göstereceğidir. İnsanların gıda harcamalarını bile kısmak zorunda kalacağı bir ortamda kripto paralar para ayırabilecekler mi? Resesyon aynı zamanda işsizlik ve düşük karlar anlamına geliyor. İnsanlar birikimlerini harcamaya başlarken kripto paralarda bireysel satış dalgaları görme riskimiz yok mu? Uzmanlar bu konuda ikiye bölünmüş olsa da şimdiye kadar kripto paraların yeterince uzun vadede yatırımcılarına hep kazandırdığını gördük. O halde en doğru strateji düzenli ve kademeli alımlar yapmak, tatmin edici kar seviyelerinde satışa yönelmek olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.