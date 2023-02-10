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Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 21.600 dolarda bulunuyor ve Fed kripto paraları direkt olarak hedef alıyor. Şu dakikalarda konuşan Fed üyesi Waller açık biçimde kripto para piyasalarını hedef alan söylemlerde bulundu. Bitcoin dün gelen SEC hamlesinin ardından düşmüştü ve Waller daha fazla düşüş için çabalıyor gibi görünüyor.

Fed Kripto Para Açıklaması

Fed üyesi Christopher J. Waller yazı hazırlandığı sırada kripto para piyasalarına öfkesini kusmakla meşgul. Geçmişte de benzer açıklamalar görmüştük ancak Waller tarafından son kullanılan cümleler can sıkacak cinsten. Waller şunları söyledi;

“Kriptoda son zamanlarda yaşanan olaylar göz önüne alındığında, dijital varlıklarla ilgili tartışmaların yapılacağı bir gün kesinlikle tam zamanında geldi. Kripto ekosisteminin çeşitli bölümlerine değinecek olan bugünkü konuşmalara geçmeden önce, hepimizin aynı şeylerden bahsettiğinden emin olmak için bazı kavramları açıkça tanımlamak istiyorum. Kripto ekosisteminin üç bölümden oluştuğunu düşünüyorum”.

Tokenler, Altcoinler

Blockchain

Akıllı sözleşmeler

“İlk olarak, dağıtık defter teknolojisini ele alalım. Bu teknoloji basitçe, veritabanına kimin yazabileceği ve veritabanını kimin okuyabileceğine ilişkin çeşitli izinlere sahip bir veritabanı yönetim protokolüdür. Bu teknoloji kripto varlıkların yaratılması için temel olsa da, bu teknolojide yalnızca kripto ekosisteminde kullanılmasını kısıtlayan hiçbir şey yoktur. Aslında, dağıtılmış defter teknolojisi potansiyel olarak çok çeşitli veri yönetimi sorunlarını ele almak için araştırılmaktadır.”

Teknolojiye dair açıklamaları can sıkıcıydı ve devam etti. Sonrasında onu hedef alan açıklamalarına başladı.

“Birisi neden böyle bir varlığı elinde tutsun? Böyle bir varlığın değer önerisi nedir? Cevap yeni ya da benzersiz değil, aksine nesnelerin değer sahibi olmasıyla sonuçlanan ekonomik ilişkilere dayanıyor. Nesnelerin değere sahip olmasının bir nedeni, kendilerine has özellikleridir. Örneğin, mısırın değeri kısmen gıda veya yakıt olarak ya da bazı durumlarda Şükran Günü süsleri için kullanılabilmesinden kaynaklanır. Sezgi, eğer bir nesnenin kendine özgü bir değeri yoksa, o zaman bu nesnenin fiyatının sıfır olması gerektiğini öne sürer – temel değeri olmayan bir şey için neden ödeme yapılsın? Şaşırtıcı bir şekilde, nesnelerin içsel özelliklerinin önerdiğinin çok üzerinde bir değere sahip olabileceği ortaya çıkmıştır. Paul Samuelson’un 1958’de zamanlararası tüketim düzleştirmesi üzerine yaptığı ufuk açıcı çalışmadan bu yana ekonomistler, özünde yararsız olan bir nesnenin pozitif bir fiyattan alınıp satılabileceğini biliyor. Böyle bir nesnenin değeri tamamen inançtan kaynaklanır. Gelecekte birinin bu nesne için pozitif bir fiyat ödeyeceğine inanıyorsam, o zaman şimdi pozitif bir fiyat ödemeye, zaman içinde taşımaya ve diğer mal ve hizmetleri tüketmeye ihtiyaç duyduğumda satmaya istekli olabilirim. Samuelson bu kavramı “paranın sosyal uydurması” olarak adlandırmıştır.”

Sonrasında ABD vatandaşlarını uyardı.

“Bana göre bir kripto varlık, beyzbol kartı gibi spekülatif bir varlıktan başka bir şey değildir. Eğer insanlar başkalarının gelecekte kendilerinden pozitif bir fiyattan satın alacağına inanırlarsa, o zaman bugün pozitif bir fiyattan işlem görecektir. Aksi takdirde, fiyatı sıfıra inecektir. Eğer insanlar böyle bir varlığı ellerinde tutmak istiyorlarsa, buyursunlar. Ben bunu yapmazdım ama beyzbol kartları da toplamıyorum. Ancak, kripto varlıklar satın alırsanız ve fiyat bir noktada sıfıra inerse, lütfen şaşırmayın ve vergi mükelleflerinin kayıplarınızı sosyalleştirmesini beklemeyin. Sonuç olarak kripto varlıklar risklidir ve bunlarla iş yapan firmaların çoğu henüz emekleme aşamasındadır. Geçtiğimiz yıl ödeme platformları, borsalar, kripto borç verenler ve hedge fonları da dahil olmak üzere kripto ile ilgili birkaç önde gelen firma iflas başvurusunda bulundu. Kripto varlık değerlerindeki düşüşler ve buna bağlı iş başarısızlıkları, kripto sektöründeki birçok yatırımcının zarar görmesine yol açtı. Geçen yaz yaptığım bir konuşmada da belirttiğim gibi, yapılan anketler ABD’li yetişkinlerin yüzde 12 ila 20’sinin kripto varlıklara sahip olduğunu, ticaretini yaptığını veya kullandığını gösteriyor. Kayıplar arttıkça, tartışma daha iyi yatırımcı korumalarının olması gerekip gerekmediğine dönüyor. Ancak, yatırımların durum tespitini yapmak için önemli kaynaklara sahip kurumsal yatırımcılar bile sözde kripto kışının acısını hissettiler. Örneğin, kamu çalışanlarının emeklilik fonlarını yöneten en az 15 kamu emeklilik fonunun, şu anda iflas etmiş olan FTX kripto varlık borsasında yatırımları olduğu bildirilmiştir.”

Bankalara Kripto Uyarısı

Waller insanların kripto para alıp zarar etmekte, tüm paralarını kaybetmekte özgür olduklarını ancak bankaların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Finansal sistemde ihtiyatlı inovasyonu desteklerken, aynı zamanda bankaların dolandırıcılık ve sahtekarlık riskini artıran faaliyetlerde bulunmasının kendisini endişelendirdiğini ifade ediyor.

“İnsanların riskli yatırımlar yapması ya da riskli iş girişimlerinde bulunması umurumda olmasa da, bankalar ve diğer finansal aracılar yaptıkları her türlü faaliyeti güvenli ve sağlam bir şekilde gerçekleştirmelidir. Finansal sistemde ihtiyatlı inovasyonu desteklerken, aynı zamanda bankaların dolandırıcılık ve sahtekarlık riskini artıran faaliyetlerde bulunması, yasal belirsizlikler ve yanlış ve yanıltıcı finansal açıklamaların yaygınlığı konusunda endişe duyuyorum. Herhangi bir sektördeki herhangi bir müşteride olduğu gibi, kripto müşterileriyle iş yapan bir bankanın, bir kripto çöküşü durumunda bankanın çantayı elinde bırakmamasını sağlamak için müşterilerin iş modelleri, risk yönetim sistemleri ve kurumsal yönetim yapıları hakkında çok net olması gerekecektir. Ve kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmayı düşünen bankalar, hiçbir şekilde göz ardı edemeyecekleri “müşterini tanı” ve “kara para aklamayı önleme” gerekliliklerini karşılamak gibi kritik bir görevle karşı karşıyadır.”

Fed üyesi Waller kripto paraları hedef aldığı konuşmasını şu cümlelerle bitirdi.