Uzmanlar ''resesyon'' uyarısı yaparken, hisse senetleri düşmeye devam ediyor. Fed'in enflasyon ile mücadelesi ise orta vadede sürecek gibi görünüyor. Bitcoin (BTC) ise bu süreçten en fazla etkilenen varlıklardan biri oldu.

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Uzmanlar ”resesyon” uyarısı yaparken, hisse senetleri düşmeye devam ediyor. Fed’in enflasyon ile mücadelesi ise orta vadede sürecek gibi görünüyor. Bitcoin (BTC), bu süreçten en fazla etkilenen varlıklardan biri oldu.

” Yeni Fon Girişi, Neredeyse Yok”

Son altı ayda Bitcoin, değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. 30.000 doların altında işiem gören BTC, durgun fiyat hareketine devam ediyor. Glassnode, yaklaşık 700 milyon dolarlık net çıkışla toplamda neredeyse 1.3 milyar dolarlık bir çıkış kaydetti. Ethereum (ETH) ise, değerinin yüzde 55’inden fazlasını kaybetti. Geçen hafta, yönetim altındaki kripto fon varlıkları (AUM), Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu, kısmen ABD Federal Rezervi’nin bu ay bilançosunu küçültmeye başlama kararından sonra kripto paralar ve hisse senedi piyasalarındaki mevcut fiyat düşüşünün bir sonucu.

Bloomberg Intelligence’deki kıdemli bir piyasa uzmanı, Bitcoin’in “dönüm noktasında” olduğu konusunda uyardı. Analiste göre, Bitcoin her iki yöne de gidebilir. Yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklardan kaçınmasına neden olan belirsizliğin bir kısmı, şüphesiz artan faiz oranlarına bağlanabilir. Artan faiz oranları, teknoloji hisseleri ve kripto para birimlerini ciddi şekilde etkiledi. Telstra Ventures’ın ortağı Yash Patel’e göre, büyük kurumsal yatırımcılar son birkaç yılda kripto para yatırımlarını artırdı. Ancak, mevcut belirsizlik yatırımcıları piyasadan uzaklaştırıyor. Yatırım yönetimi şirketi Solrise Finance’in finansal strateji başkanı Joseph Edwards, Bitcoin ve genel olarak kripto para birimleri için “çok zayıf” beklentileri olduğunu belirtti ve şunları ekledi:

Piyasalara giren çok fazla yeni fon yok. Bu, her zaman pazarın genişlemesi için bir ön koşuldur.

Fed Yöneticisi, Endişe Yarattı

Federal Rezerv başkan yardımcısı Lael Brainard, piyasanın nihayet konsolide olabileceğini ve ardından düşebileceğini iddia etti. Yöneticiye göre, bu durum Bitcoin‘in 22.000 ila 24.000 dolara düşmesine yol açabilir. Brianard, Bitcoin fiyatının düşmeden önce destek bölgesinin yakınında işlem göreceğini ve düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

Bu arada, Blockchain ve kripto para endüstrisinin önde gelen yöneticileri, CNBC’ye kripto para piyasasındaki son düşüşün piyasadan “kötü aktörleri” ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Web3 Vakfı CEO’su Bertrand Perez, İsviçre Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda CNBC’ye verdiği demeçte şunları söyledi: