Federal Rezerv açıklamalarının ardından kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) beklenen hareket ne? Grafiklerle fiyat analizi!

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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın tutanakları sonrasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) nasıl bir fiyatlama bekleniyor? Kritik seviyeler hangileri?

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 21 Şubat tarihinde 25.211 dolar seviyesinden bir kez daha reddedildi ve bu durum kısa vadeli boğaları pes etmeye ve kar elde etmeye teşvik etmiş olabilir. Ayrıca bu durum kripto para biriminin fiyatını 20 günlük üstel hareketli ortalamada bulunan ilk büyük desteğe çekebilir. Bitcoin’in fiyatı 20 günlük EMA’dan geri dönerse boğaların kripto para birimini satın almak için daha derin bir düzeltme beklemediğini gösterebilir. Belirtilen durum 25.250 dolar seviyesinin üzerinde bir ralli olasılığını artırabilir.

Varsayımın aksine Bitcoin’in fiyatı 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, yatırımcıların token’dan çıkışa yöneldiğini gösterebilir ve fiyatın 50 günlük SMA’ya düşüşüyle sonuçlanabilir. BTC/USDT paritesi tekrar toparlanma girişiminde bulunabilir, ancak yukarı yönlü harekette 20 günlük EMA güçlü bir direnç oluşturabilir. BTC fiyatı 21.480 dolar bölgesindeki kritik desteğin altında kapanırsa kısa vadeli eğilim ayıların lehine dönebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 17 Şubat tarihinden bu yana 1.680 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Boğalar 1.743 dolardaki genel engeli aşamadı. Bu durum kısa vadeli yatırımcıların satış işlemlerine olan ilgisini arttırabilir. Kripto para biriminin fiyatı 21 Şubat tarihinde bir gerileme yaşadı ve 1.680 dolarlık kırılma seviyesinin altına düştü. Satıcılar bu avantajı geliştirmeye çalışabilir ve Ethereum fiyatını 50 günlük SMA’nın altına çekmeye çalışabilir.

Satıcılar girişiminde başarılı olursa ETH/USDT paritesi 1.461 dolar seviyesinden kritik desteğe düşebilir. Ancak boğaların bu seviyeyi güçlü bir şekilde savunması bekleniyor çünkü bu destek kırılırsa parite 1.352 dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan kripto para biriminin fiyatı hızlı bir şekilde 1.680 doların üzerine çıkarsa boğaların bir şansı olabilir. Böyle bir hareket, küçük çaplı düşüşlerde önemli satın alımlara işaret edebilir. Sonuç olarak uzmanlara göre, Ethereum’da 1.743 doların üzerinde bir kırılma, 2.000 dolara yükselişin bir sonraki ayağını başlatabilir.