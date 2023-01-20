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Layer 1 Blockchain’i Fantom (FTM), topluluk odaklı bir yönetişim süreci aracılığıyla Blockchain projelerini finanse etmeyi amaçlayan merkeziyetsiz finansman mekanizmasını başlattığını duyurdu.

Fantom’un Ekosistem Kasası

Fantom’un yayımladığı resmi bir blog yazısında, “Ekosistem Kasası” olarak bilinen mekanizmanın, projelerin Fantom’da dApp’ler (merkeziyetsiz uygulamalar) oluşturma çabalarında finansman almaları için bir fırsat sağladığı belirtildi. Ekosistem Kasası, geliştiricilerin aracılara veya dış finansman kaynaklarına güvenmeden sermaye sağlamaları için etkili bir yol sağlıyor.

Ekosistem Kasası, Fantom Blockchain’i üzerinde ödenen işlem ücretlerinin yüzde 10’unu alarak fonlanacak. Bilindiği gibi söz konusu Ekosistem Kasası’na fon sağlama kararı 2022’in Temmuz ayında yapılan oylama ile kabul edilmişti.

Başvuru ve Oylama Süreci

Fon başvurusunda bulunmak isteyen projelerin hem bir forum gönderisi oluşturması hem de bir yönetişim teklifi sunarak on-chain (zincir üstü) oylaması yoluyla olur alması gerekecek. Bu teklifler daha sonra topluluk üyeleri tarafından oylanacak ve finansman desteği için oy kullananların en az yüzde 55’inin onayı aranacak.

Ödemeler, otomatik kripto para ödeme hizmeti olan Llamapay kullanılarak yapılacak. Yalnızca finansman başvurusu sırasında sağlanan cüzdan adreslerine ödeme yapılacak. Talep edilebilecek maksimum miktar, başvuru sırasında Ekosistem Kasası’nda bulunan toplam FTM arzına eşit olacak. Bu kasada şu anda yaklaşık 69 bin FTM (bu yazının hazırlandığı sırada yaklaşık 20 bin dolar değerinde) bulunuyor. Normal koşullar altında zamanla Ekosistem Kasası’nda bulunan FTM miktarının artması söz konusu.

Yeni mekanizmanın kullanıma sunulmasına Fantom ağının yerel varlığı FTM’nin tepkisi olumlu oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre FTM son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 0,30 doları geçti.