Kripto para dünyasının çöküşünün mimarlarından olan bu altcoin yaratıcısı hakkında çıkan haberlerden hala etkilenmeye devam ediyor.

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Terra Luna Classic topluluğu, token’ları toplam dolaşımdaki arzdan çıkarma taahhüdünün bir parçası olarak bu hafta önemli miktarda LUNC token yakmayı başaramadı. Terra LUNA Classic topluluğu, kripto borsası Binance’in aylık LUNC yakma mekanizmasının yokluğunda yakma odağını kaybederek bu hafta sadece 5 milyon LUNC token yaktı.

Yakımlar Ne Durumda?

Cremation Coin projesi 3,39 milyon LUNC yakarak toplam yakım miktarını 34 milyon LUNC’un üzerine çıkardı. Ayrıca, doğrulayıcı LUNC DAO bu hafta 1,77 milyon LUNC yaktı. Terra LUNA Classic topluluğu tarafından başka önemli bir yakım gerçekleşmedi.

Topluluk, Ocak ayı başındaki 12 milyon LUNC’a kıyasla geçen hafta 15 milyonun üzerinde LUNC token’ı yaktı. Topluluk tarafından belirlenen dönüm noktası, 2023 yılında milyarlarca LUNC yakma hedefine göre doğru yönde bir hareket olduğunu gösterdi. Aslında topluluk, LUNC fiyatının 2023’te düzenli yakma ve faydayı geri dönüşler aracılığıyla fiyatın 1 dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Ayrıca, blok zinciri yükseltmesi v1.0.5, 15 Şubat 18:28:24’te 11.543.150 blok yüksekliğinde başarıyla yayına girdi. Geliştiriciler blok zinciri yükseltmesiyle meşgulken, topluluk yakma hedeflerini tutturamadı. Elde edilen genel verilere göre, Terra Classic topluluğu Ocak ayında toplam 226 milyondan fazla LUNC tokenı yaktı.

Terra (LUNA) ve LUNC Büyük Düşüşün Eşiğinde

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) fiyatları, ABD SEC’in Terraform Labs ve Do Kwon aleyhine dava açmasının ardından aniden düştü. Ne yazık ki, son fiyat hareketi Do Kwon’un hala Terra Classic fiyatını etkilediğini gösteriyor.

Terra Classic fiyatı, piyasa genelindeki toparlanmaya rağmen satış baskısı altında ve fiyat şu anda 0.0001719 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.0001692 dolar ve 0.0001741 dolar.

Bu arada, Terra (LUNA) fiyatı son 24 saatte 1% düştü. LUNA fiyatı, bugün 1.91 dolara ulaştıktan sonra şu anda 1.89 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi son 24 saatte %20 düşerek azalmaya devam ediyor.

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