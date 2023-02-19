Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!

Eyvah! 1 Dolar Hayal Mi Oldu? Bu Altcoin’de Şubat Ayı Beklentiyi Karşılamadı!

Kripto para dünyasının çöküşünün mimarlarından olan bu altcoin yaratıcısı hakkında çıkan haberlerden hala etkilenmeye devam ediyor.
21:15
19 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Luna Classic topluluğu, token’ları toplam dolaşımdaki arzdan çıkarma taahhüdünün bir parçası olarak bu hafta önemli miktarda LUNC token yakmayı başaramadı. Terra LUNA Classic topluluğu, kripto borsası Binance’in aylık LUNC yakma mekanizmasının yokluğunda yakma odağını kaybederek bu hafta sadece 5 milyon LUNC token yaktı.

Yakımlar Ne Durumda?

Cremation Coin projesi 3,39 milyon LUNC yakarak toplam yakım miktarını 34 milyon LUNC’un üzerine çıkardı. Ayrıca, doğrulayıcı LUNC DAO bu hafta 1,77 milyon LUNC yaktı. Terra LUNA Classic topluluğu tarafından başka önemli bir yakım gerçekleşmedi.

Topluluk, Ocak ayı başındaki 12 milyon LUNC’a kıyasla geçen hafta 15 milyonun üzerinde LUNC token’ı yaktı. Topluluk tarafından belirlenen dönüm noktası, 2023 yılında milyarlarca LUNC yakma hedefine göre doğru yönde bir hareket olduğunu gösterdi. Aslında topluluk, LUNC fiyatının 2023’te düzenli yakma ve faydayı geri dönüşler aracılığıyla fiyatın 1 dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Ayrıca, blok zinciri yükseltmesi v1.0.5, 15 Şubat 18:28:24’te 11.543.150 blok yüksekliğinde başarıyla yayına girdi. Geliştiriciler blok zinciri yükseltmesiyle meşgulken, topluluk yakma hedeflerini tutturamadı. Elde edilen genel verilere göre, Terra Classic topluluğu Ocak ayında toplam 226 milyondan fazla LUNC tokenı yaktı.

Terra (LUNA) ve LUNC Büyük Düşüşün Eşiğinde

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) fiyatları, ABD SEC’in Terraform Labs ve Do Kwon aleyhine dava açmasının ardından aniden düştü. Ne yazık ki, son fiyat hareketi Do Kwon’un hala Terra Classic fiyatını etkilediğini gösteriyor.

Terra Classic fiyatı, piyasa genelindeki toparlanmaya rağmen satış baskısı altında ve fiyat şu anda 0.0001719 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.0001692 dolar ve 0.0001741 dolar.

Bu arada, Terra (LUNA) fiyatı son 24 saatte 1% düştü. LUNA fiyatı, bugün 1.91 dolara ulaştıktan sonra şu anda 1.89 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi son 24 saatte %20 düşerek azalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Kripto Dünyası Onun İki Dudağının Arasına Bakıyor! Ünlü Yazar Konuştu: O Artık Eski Nesilden!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Türklerin Aldığı Altcoin Artık Beklenen Harekete Hazırlanıyor!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: İşte Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Dikkat! Kripto Paraların En Tehlikeli İsmi Bu! Binance CEO’su Bile Bulaşamıyor!
Dikkat! Kripto Paraların En Tehlikeli İsmi Bu! Binance CEO’su Bile Bulaşamıyor!
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Binance Vurmuştu Hala Ayakta Duruyor! Bu Coin İçin Tehlike Geçti Mi?
Asgari Yüzde 40! Kıdemli Kripto Analisti 3 Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
Asgari Yüzde 40! Kıdemli Kripto Analisti 3 Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
A’dan Z’ye Kriptoda Son Durum! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor? Neler Olacak?
A’dan Z’ye Kriptoda Son Durum! SEC Ne Yapmaya Çalışıyor? Neler Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İlk Hedef Ulaştı Şimdi İki Katına Çıkacak! Bu Altcoine Dikkat!
Devasa Kripto Rallileri! ASTR, MINA, BNX, MAGIC ve LRC Coin Yorum!
Güvenmeyin! Bu Altcoindeki Ralli Ters Tepebilir! Kriptodaki Risk!
100 Doları Aşabilir! Kısa Vadede Bu Altcoin Yükselebilir!
Öncü Sinyal Geldi! Kripto Paralar İçin Alarmlar Çalıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Araştırmacıdan Açıklama: Hata Yaptılar! Bu Altcoin’i Satanlar Başlarını Taşlara Mı Vuracak?
Sıcak Gelişme: OpenSea’de Yeni Dönem Başlıyor! Birçok Yenilik Mevcut!
Meğer İlk NFT 2008 Yılında Ortaya Çıkmış! Hem de 234$ Değerinde!
NFT Sanatçısı Rızacan Kumaş’ın Dikkat Çeken “Hatay” Paylaşımı
Murat Pak’ın Deprem İçin Oluşturduğu NFT Koleksiyonu Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023