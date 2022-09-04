Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum'un (ETH) adres sayısında ciddi artış yaşandı. Yükselişin sebebi ne?

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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), yatırımcılar arasında merakla beklenen Merge yükseltmesine hazırlanırken blok zinciri güncellemesinin kripto para birimi için bir artış hareketi olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu doğrultuda Ethereum ağı önemli faaliyetler kaydetmeye devam ediyor. 15 Eylül tarihinde tamamlanması beklenen Merge yükseltmesi öncesinde, Ethereum’un adres sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Ethereum Adreslerinde Artış

En büyük ikinci altcoin olan Ethereum ağı, 2 Ağustos tarihinde adres sayısı 202.361,298 iken, 2 Eylül tarihi itibariyle 204.571.827 adrese sahip. Bu sayı bir ay içerisinde yaşanan 2.210.529 adreslik bir artışı temsil ediyor. Ağa eklenen adreslerin aktif olduklarını ve ağa katılan adres sayısının, kişi sayısını göstermediği belirtiliyor bunun sebebi olarak ise bireysel yatırımcıların farklı Ethereum cüzdanlarında ikiden fazla adrese sahip olabileceği söyleniyor.

Kripto para piyasası mevcut konumda büyük satışlar yaşasa da, Ethereum adres büyümesi kısmen ağı bir Proof-of-Stake (PoS) teknolojisine geçirecek olan Merge yükseltmesine bağlanabilir. Yeni adres sahiplerinin olası bir ralli beklentisiyle piyasa değeri ile ikinci sırada yer alan kripto para birimini biriktirme çabasında oldukları söyleniyor. Çünkü yatırımcılar arasında mevcut piyasa koşullarından dolayı uygulanacak yükseltmenin mükemmel bir kar alma fırsatı düşüncesi hakim. Bu doğrultuda Ethereum, yakın zaman içerisinde yükseltme beklentileri nedeniyle fiyatında toparlanma belirtileri gösterdi ve yükseltmenin duyurusunu takiben Ağustos ayı içerisinde kısa vadeli bir ralli gerçekleştirdi.

“Yükseliş İçin Koşullar Uygun”

Öte yandan Blockchain veri analiz platformu olan Santiment 30 Ağustos tarihinde paylaştığı bir tweet’te, “Tarihi veriler incelendiğinde kripto para biriminin fiyat artışı için bu koşullar daha yaygın olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Merge yükseltmesinin, mevcut ayı piyasasını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

Yazı kaleme alındığında önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum 1.553 dolar seviyesinden işlem görüyor.