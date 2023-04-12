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Ethereum, Solana ve Diğerlerini Unutun! İşte Ralli Sinyali Veren 3 Altcoin!

Kripto para yatırımcılarının ralli bekleyerek odaklandığı birçok altcoin bulunuyor olsa da sizin için gerçekten ralli sinyali verenleri bir araya getirdik. İşte o altcoin'ler.
12:01
12 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar, bir süredir bugün gerçekleşmesi beklenen Shanghai güncellemesi öncesi dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum‘a (ETH) odaklanmış durumda. Aynı zamanda en büyük altcoin olan ETH, büyük güncelleme öncesinde, 11 Nisan’da yükselerek bin 930 dolara kadar çıktı. Bu dönemde kripto para yatırımcılarının odaklandığı altcoin Ethereum olsa da ralli sinyali veren birçok altcoin bulunuyor. Sizin için tüm bu altcoin’leri derleyerek bir araya getirdik.

Ripple (XRP)

Ripple‘ın yerel varlığı XRP, 0,50 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir şekilde tutunmaya devam ediyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, XRP’nin 0,80 dolara kadar çıkabilecek bir kırılmanın eşiğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

XRP, 0,54 doların üzerinde 3 günlük bir mum kapanışı gelmesi halinde yüzde 47’lik bir yükselişin yapabilir. Kırılmanın başarılı olması XRP’yi 0,80 dolara itebilir.

Polygon (MATIC)

MATIC, şu anda yatırımcıların radarında olması gereken önemli bir altcoin. Polygon‘un yerel varlığı MATIC, yılın başından beri değerini yüzde 30’un üzerinde artırarak güçlü bir çıkış yaptı ve altcoin’in fiyatı 0,10 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, MATIC fiyatı Şubat ortasındaki 160 dolardaki zirvesinden beri yaklaşık yüzde 33’lük bir fiyat düzeltmesi gördü.

Martinez, MATIC‘in son günlerde güçlü bir birikim gördüğünü açıklayarak şu değerlendirmede bulundu:

Yaklaşık 52 bin 410 cüzdan adresi 0,9 – 1 dolar aralığında yaklaşık 4.81 milyar MATIC alarak MATIC’de yeni diplerin kaydedilmesini engelleyecek güçlü bir destek bölgesi oluşturdular. Polygon’un yükselebilmesi için 48 bin 760 cüzdan adresinin yaklaşık 1.66 milyar MATIC tuttuğu 1,14 dolar ila 1,30 dolar arasındaki direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Avalanche (AVAX)

Ethereum’un Layer 1 rakibi Avalanche (AVAX) yılın ilk gününden beri değerini yüzde 70’in üzerinde, geçen ayda ise yüzde 20’nin üzerinde artırarak yukarı yönlü ivme işaretleri veriyor. AVAX için sosyal hacimler son dönemde artış gösterdi ve bu AVAX fiyatı için bir katalizör olabilir. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, AVAX için yaptığı değerlendirmede şu notu düştü:

Avalanche fiyatının 21 dolara ulaştığı 2023’in Şubat ayında minimum sosyal hacim vardı ve yatırımcı duyarlılığı durgundu. Bununla birlikte, mevcut geri çekilme sırasında AVAX piyasasında hem sosyal hacimde hem de pozitif ağırlıklı duyarlılıkta kayda değer bir artış oldu.

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