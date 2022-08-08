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Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler altcoin NFT işlem hacminin yükselmesi sayesinde büyük oranda kazançlar elde etti.

AVAX: NFT İşlem Hacmi ve TVL!

Ekosistemindeki NFT işlem hacmi ivme kazanırken, önde gelen Ethereum (ETH) rakibi Avalanche (AVAX), çift haneli artış kaydetti. AVAX, son dönemdeki rallisi ile piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para birimi arasında ön plana çıkmayı başardı. Altcoin, son 24 saatte %14.18 yükseldi. Bu süreçte, işlem hacmi ise %23 arttı. CoinMarketCap verilerine göre AVAX, an itibariyle yaklaşık 29.7 dolardan işlem görüyor. Son yedi günde %25’lik ralliye rağmen, altcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 146.22 dolardan hala %80.55 uzakta. DefiLlama’dan alınan verilere göre, zincir içi DeFi etkinliğini gösteren bir metrik olan toplam kilitli değer (TVL) de son 24 saat içinde %1,74 arttı. Bugün itibariyle Avalanche’ın 2,42 milyar dolarlık bir TVL’si bulunuyor.

Coinglass verilerine göre, son 24 saat içinde 1,98 milyon dolar değerinde AVAX kısa vadeli işlemleri tasfiye edildi. Aynı dönemde 363,8 bin dolar değerinde uzun vadeli işlemler de tasfiye edildi. Bugünün y fiyat artışının arkasındaki temel nedenlerden biri, AVAX tabanlı NFT’lerde işlem hacminin ivme kazanması oldu. CryptoSlam verilerine göre işlem hacimleri son 24 saatte %30.90 arttı. Toplam satış sayısı da aynı dönemde %12 artarak 125’ten 140’a yükseldi. Önde gelen Avalanche NFT koleksiyonu Navy Seal Game işlem hacmi son 24 saatte %62,7 arttı, CryptoSlam verilerine göre. Avapepes ve Pizza Game Chefs dahil olmak üzere diğer NFT koleksiyonları da aynı dönemde işlem hacminde muazzam kazançlar kaydetti. Avalanche dışında, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) de son 24 saat içinde kazançlar kaydetti. CoinMarketCap verilerine göre BTC, son 24 saatte %5 değer kazandı ve yaklaşık 24.081 dolardan işlem görüyor. ETH de %5,3 arttı ve 1.772 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal Yatırım, ETH’ye Yöneldi

Bloomberg raporuna göre, Ethereum (ETH) büyük uluslararası yatırımcıların ilk tercihi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rapora göre, Eylül’de hayata geçmesi beklenen Birleştirme güncellemesi bu süreçte dönüm noktası olacak ve Ethereum’u küresel çapta kurumsal yatırımın odak noktası haline geitrecek bir katalizörü görevi görecek.

Ethereum’un Hisse Kanıtı (PoS) ağına geçişini sağlayacak olan Birleşme yaklaşırken, Bloomberg, güncelleme nedeniyle Ethereum ekosisteminde güçlü bir toparlanma meydana geldiğini ve ETH’nin adil fiyatının daha yüksek olabileceğini kaydetti.