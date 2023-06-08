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Ethereum Kurucusu Sessizliğini Bozdu! 100 Milyon Dolar Daha!

Özet

  • Vitalik Buterin uzun sürenin ardından yeniden Twitter hesabının başına geçti.
  • Ethereum kurucusu COVID araştırmaları için 100 milyon dolar taahhüt etti.
  • Buterin, hava kalitesi ve etkisi devam eden COVID konusunda derinlemesine araştırmalar yapılmasını istiyor.
21:45
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Twitter hesabını uzun süredir aktif olarak kullanmayan Vitalik Buterin sessizliğini bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılında sosyal medyaya daha az zaman ayırmayı hedefleyen Ethereum kurucusu yaklaşık 6 aydır burada çok az aktif oldu. Bugün sessizliğini bozduğu nadir zamanlardan biriydi.

Ethereum Kurucusu Açıkladı

Geçtiğimiz yıl COVID araştırmaları için 100 milyon dolar ayıran Vitalik Buterin bugün yaptığı açıklamada rakamı katladı. Acil ihtiyacı vurgulayan Vitalik araştırma programları için 100 milyon dolar daha tahsis etme sözü verdi.

“Sandeep ve ben bu ve diğer projelerin yüksek etkiye sahip olduğu ve hibe desteğine ihtiyaç duydukları sonucuna vardık. Bu nedenle bu projelere 100 milyon dolar daha aktaracağız. Covid ve gelecekteki pandemiler küresel bir sorundur ve tüm dünyada öncü bilimsel yenilikleri ve sahadaki uygulamaları birleştiren küresel bir çözüm gerektirmektedir. Hindistan’daki çalışmalar çözümün önemli bir parçası olmaya devam ediyor, ancak entegre bir küresel yaklaşıma da ihtiyacımız var. İnsanların hak ve özgürlüklerine saygılı, geniş çapta erişilebilir ve sadece hayatta ve sağlıklı kalmamızı değil, aynı zamanda yaşamaya değer keyifli hayatlar sürmemizi sağlayacak halk sağlığı çözümleri bulmalıyız.”

Vitalik önceliklerini şöyle sıraladı;

  • Finanse ettiğimiz her şey için maksimum uygulanabilir açık kaynak konusunda ısrar etme taahhüdü
  • Radikal davranış değişikliğine değil, perde arkasında ama yine de şeffaf ve kamu denetimine açık tıbbi ve altyapı çalışmalarına dayanan çözümlere odaklanma

Yeni Bir Pandemi Olmasın

COVID dünyanın öncelikli sorunu olmaktan çıktı ancak bugün başka sorunlarımız var ve Vitalik bunların aşılması gerektiğini düşünüyor. 2 konuya odaklanan Ethereum kurucusunun birinci önceliği hava kalitesinin artırılması çalışmaları.

“Özellikle iç mekân hava kalitesine odaklanılmaktadır. CovidIsAirborne, bu nedenle hava yoluyla bulaşmaya odaklanmak hem Covid hem de diğer birçok pandemiye yönelik uzun vadeli bir çözümün gerekli bir parçasıdır. Buna havalandırmanın iyileştirilmesi, HEPA filtreleme ve UVC ışınlama gibi deneysel teknolojiler de dahildir.”

İkinci öncelikli konu ise COVID geçirenlerin hayatını etkilemeye devam eden sorunlar.

“Bugün Covid’in en belirgin riskleri, çok uzun süreli semptomlar yaşayan çok sayıda insan (diğer adıyla LongCovid) ve bu nedenle Long Covid araştırması birincil odak noktası olmaya devam ediyor. Bunun derin nedeni olarak viral kalıcılığa bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekiplerimiz ve ağlarımız arasındaki iş birliğinin devam etmesini dört gözle bekliyoruz. Covid kendi kendine sona ermeyecek ve pandemi/hiperendeminin daha akut bir duruma dönme riski devam ediyor: Covid’in ötesindeki pandemiler 21. yüzyılda büyük bir risk olmaya devam ediyor. Havadaki virüslerle daha iyi yaşamak ve nihayetinde onlarsız yaşamak için çabalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Covid’i anlamak, önlemek ve tedavi etmek için gerekli çalışmaları yapabiliriz. Ve hava yoluyla bulaşan patojenleri temiz hava ile durdurabiliriz, tıpkı 100 yıl önce kolerayı temiz su ile durdurduğumuz gibi.”

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