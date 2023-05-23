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Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalk Buterin geçtiğimiz günlerde bir konferansta izleyicilere hitap ederken Solana’dan en ölçeklenebilir blok zinciri olarak bahsetti. Bu yorum, Buterin’in Solana’nın ölçeklenebilirlik açısından ETH üzerindeki üstünlüğünü kabul ettiğini ima ettiği için ekosistemde bir dedikodu yarattı.

Solana Mı Ethereum Mu?

Ethereum patronunun bu cesur açıklaması, blok zinciri tarafından kullanılan token olan SOL’un fiyatı ve piyasa değeri açısından bir miktar toparlanma kaydetmesine neden olabilir.

Solana, ölçeklenebilirliği destekleyen ve Merkezi Olmayan Uygulamaları (dApps) ve ilgili token’ları barındıran gelişmiş bir blok zinciri altyapısı olarak tanımlanıyor. Belirgin bir şekilde, işlemleri daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek için popüler Proof-of-Stake (PoS) konsensüs mekanizması ile birlikte Proof-of-History (PoH) olarak bilinen bir algoritmadan yararlanmakta. PoH ile ağ, doğrulanabilir bir zaman tutma yapısına ayak uydurabilir.

Öte yandan Ethereum, dApp’leri, DeFi’yi ve akıllı sözleşmeleri de kolaylaştırarak blockchain ekosisteminde önemli bir öncü olmuştu. Bununla birlikte, ölçeklenebilirlik gibi zorlayıcı bir engeli vardı. Daha yavaş işlem hızı ve büyük hacimleri, ağda tıkanıklığa ve aşırı gaz ücretlerine neden olmuştu.

İşler zorlaştığında ise ağ kesintilerine yol açıyor. Bu kritik dönemde Solana, Ethereum’a göre daha iyi bir çözüm olabilirmiş gibi görünüyor.

Solana Destek Seviyesini Koruyor

SOL bir süredir düşüş eğiliminde ve altcoin’in artan ağ kullanımından etkilenmedi. Yeni kullanıcı sayısındaki artışın SOL’un fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmadı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa fiyatı 19 ila 20 dolar arasında dalgalanıyor ve bu yazının yazıldığı sırada altcoin son 24 saatte neredeyse %1,25’lik bir kazancın ardından 19.96 dolardan işlem görüyordu.

Genişleyen satış baskılarının SOL’un geçtiğimiz haftalarda yaşadığı %24’ün üzerindeki kaybı etkilemiş olabileceğine inanılıyor. Mayıs ayının ilk haftasında Solana’nın fiyatı 22.8 dolar direnç seviyesini aştı ancak bu kısa sürdü. Takip eden günlerde SOL 21,33 dolar civarına kadar düştü. Düşüş eğilimi 20 dolara ulaşana kadar devam etti ve bu da mevcut seviye oldu.

Vitalik Buterin’in yorumları ve yükseltmeye hazırlandığı saf duygular, Solana için geçici fiyat artış trendinde bir katalizör olmaya aday olabilir.