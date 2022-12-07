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Ethereum İçin Kritik Tarih Netleşiyor! Altcoinler Düşer Mi?

Tarih yavaş yavaş netleşiyor ancak sonucu ETH için (en azından kısa vadede) iyi olmayabilir.
16:35
7 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları 2022 yılında oldukça kritik dönemeçlerden geçti. Yaşanan olaylar bu yılı özel yaptı. Ethereum yıllardır hedeflediği PoS geçişini tamamladı ve çevrecilerin endişeli bakışlarından kurtuldu. Bununla birlikte Ethereum ağı deflasyonist günler de gördü. Her açıdan Ethereum’un lehine olan PoS geçişi ufak bir sorunu da beraberinde getirdi.

Ethereum Haberleri

2020 yılı sonunda başlayan ETH 2.0 ciddi miktarda Ether’in bu sözleşmeden kilitlenmesini sağlamıştı. Dolaşımdaki arz sınırlandı ve sözleşmedeki ETH varlıkları çekilemediği için her geçen gün sözleşmedeki varlık miktarı arttı. Ancak bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Yakında kilit açılışları başlayacak ve bunun ciddi satış baskını oluşturmasından endişeleniyor. Peki Ethereum yatırımcıları neleri bilmeli?

1 Aralık 2022 tarihinde Ethereum geliştiricileri 99. Consensus Layer (CL) çağrısı için bir araya geldi. Ethereum Vakfı’ndan Danny Ryan’ın başkanlık ettiği CL çağrıları, Ethereum geliştiricilerinin Ethereum protokolündeki değişiklikleri tartıştığı ve koordine ettiği iki haftada bir yapılan iki toplantı serisinden biridir. Bu hafta, geliştiriciler geçen haftaki Tüm Çekirdek Geliştiriciler (ACD) çağrısında alınan kararları teyit ettiler. Yani geliştiriciler, Ethereum‘un bir sonraki yükseltmesi olan Şangay için stake edilmiş ETH para çekme işlemlerini, Şangay’dan sonra muhtemelen ayrı bir yükseltmede etkinleştirilecek olan proto-danksharding (EIP 4844) üzerindeki çalışmalarından ayrı olarak etkinleştirmek için çalışmayı kabul ettiler. Geliştiriciler ayrıca Ethereum’un Konsensüs Katmanı spesifikasyonlarıyla ilgili devam eden bir dizi araştırma konusunu ve girişimini de tartıştılar.

Altcoinler Düşebilir

Danny Ryan görüşmeyi başlatmak üzere, CL müşteri ekiplerinin Şangay için yalnızca stake edilmiş ETH para çekme işlemlerine odaklanma konusunda fikir birliğine vardığı ACD Call #150’deki tartışmayı yineledi.

“Bence Consensus Layer ekipleri tarafından açıkça ortaya konan en önemli şey, EIP 4844’ün (stake edilmiş ETH) para çekme işlemleriyle neredeyse aynı hazırlıkta olmadığına ve bunları birleştirmenin para çekme işlemlerini önemli ölçüde geciktireceğine inanmalarıdır. Onları birleştirmeyeceğiz. Capella üzerinde mevcut haliyle tam gaz çalışmaya devam edeceğiz”.

Capella, çekirdek geliştiricilerin stake edilmiş ETH para çekme işlemleri için kod değişikliklerini test ettikleri özel test ağının adıdır. Ethereum geliştiricileri, Şanghay yükseltmesinden sonra muhtemelen başka bir yükseltmede uygulanacak olan EIP-4844 üzerindeki çalışmalarından ayrı olarak, Şanghay yükseltmesinde para çekme işlemlerini etkinleştirmeye odaklanmayı kabul ettiler. Şangay için ideal zaman önümüzdeki Mart ayıdır. Bu tarihte kilitlerin açılması Ethereum ve doğal olarak diğer altcoinlerdeki satış baskını artırabilir. Eğer makro-ekonomik tarafta kripto paraların lehine önemli gelişmeler göremezsek başta ETH olmak üzere altcoinlerde önemli satışlar yaşanabilir.

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