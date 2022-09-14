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Ethereum balinalarının geçmişte büyük Shiba Inu satın alımları gerçekleştirildiği piyasada herkesin bildiği bir gerçek. Bu balinalar, boğa sezonunun sonuna denk gelen yükselişinin ardından meme kripto paradan büyük kazançlar elde ettiler, ancak kripto varlığa yatırım yapmak söz konusu olduğunda işlerini bitirmekten çok uzaklar. Balinalar arasındaki en son büyük satın alma raporlarına göre, 7 milyon dolarlık devasa bir satın alma gerçekleşti ve bu da en büyük diye kabul edilen ETH balinası tarafından gerçekleştirildi.

Balina 536 Milyar SHIB Satın Aldı

1 numaralı Ethereum balinası son zamanlarda cüzdanını Shiba Inu ile dolduruyor. Bir dizi işlemde Ethereum balinası toplam 536 milyar SHIB token satın aldı ve bu da satın alma sırasında 7 milyon doların biraz üzerinde bir değere denk geliyordu. Binance ve Coinbase kripto borsalarında gerçekleşen alımlar yaklaşık 14 farklı işleme bölündü.

İlk satın alma işleminde 6,2 milyon dolardan fazla SHIB, toplamda yaklaşık 475,7 milyar SHIB olmak üzere özel cüzdanına taşındı. Daha sonra, toplamda 4 adet olan bir başka bir işlem serisinde Ethereum balinası 795.262 dolar değerinde SHIB daha satın aldı.

Bu büyük birikimin ardından, Ethereum balinası şu anda bakiyesinde neredeyse 7 milyon dolar değerinde SHIB bulunduruyor. Bu satın alma, kripto varlıktaki bir başka fiyat düşüşünü takip etti ve balina bunun hemen ardından 250.000 doların biraz üzerinde token sattı.

Shiba Inu Balinaları Hala Düşüşte

Ancak bu büyük yatırımcının hamlelerine rağmen, Ethereum balinaları kripto varlıkta önemli bir faaliyet kaydetmiyor. Balinalar da yılın başından bu yana varlıklarını büyük oranda düşürdü ve SHIB’in fiyatındaki sürekli düşüş buna yardımcı olmadı.

Şu anda Shiba Inu, ilk 100 Ethereum balinasının toplam varlıklarının yaklaşık %3,89’unu oluşturuyor. Bu, token’ın rallisinin zirvesi sırasında oluşturduğu tepe noktasından %20’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bir noktada, en iyi Ethereum balinalarının elinde bir milyar doların üzerinde SHIB bulunuyordu. Şimdi ise ilk 100 balina, dikkatlerini daha iyi performans gösteren diğer kripto varlıklara çevirdikten sonra toplam 152 milyon dolar değerinde SHIB’e sahip.

StETH ve LOCUS gibi tokenler artık balinaların ilk 10 varlığı listesinde SHIB’den daha yüksek görünüyor. Aynı zamanda, Shiba Inu’nun fiyatı, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85’ten fazla düşüşle piyasada mücadele etmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.