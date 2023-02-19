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Ethereum Balinaları Yeniden Harekete Geçti: “Son 2 Ayda Yaklaşık 30.000 ETH”

Lookonchain'in paylaştığı güncel verilere göre son 2 ayda portföyüne yaklaşık 30.000 ETH ekleyen bir adres, son 12 saat içerisinde 1.304 adet daha ETH satın aldı.
20:45
19 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

 On-chain veri analizi platformu Lookonchain, güncel verileri paylaştı ve Ethereum balinalarının son aylarda gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerine ilişkin metriklere dikkat çekti. Lookonchain tarafından paylaşılan verilere son 2 aylık zaman dilimi içerisinde 30.000’e yakın ETH satın alan bir adres, son 12 saatlik zaman dilimi içerisinde 1.304 adet ETH daha satın aldı. Öte yandan Santiment de gün içerisinde yaptığı paylaşımında, portföyünde 100 adet ile 100.000 adet arasında ETH bulunduran adreslerin, hala toplam ETH arzının yaklaşık %47’sini elinde bulundurduğunu belirtti.

Güncel Veriler ve Metrikler

Ethereum balinalarının son aylardaki alım ve satım işlemlerine ilişkin verilere dikkat çeken Lookonchain, güncel metriklere işaret etti ve Ethereum balinalarının birikim aşamasına geçmiş olabileceğini ifade etti. On-chain veri analizi platformu Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre son 2 aylık zaman dilimi içerisinde Binance ve Coinbase’den güncel fiyatı ile yaklaşık 50 milyon dolar değerinde 30.000’e yakın ETH satın alan bir adres, son 12 saat içerisinde 1.304 adet ETH daha satın aldı. Öte yandan kripto analitik platformu Santiment de dün gün içerisinde yaptığı paylaşımında, portföyünde 100 adet ile 100.000 adet arasında ETH bulunduran adreslerin hala toplam ETH arzının yaklaşık %47’sini elinde tuttuğunu bildirdi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ve 25.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşması ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri, hafta içerisinde 1,1 trilyon doları aştı. Ethereum (ETH) da son günlerde piyasadaki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer artışı kaydeden ETH, yeniden 1.700 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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