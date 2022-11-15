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  •   Eski FTX CEO’su SBF’nin Garip Tweet’leri Ne Anlama Geliyor? Uzman Yorumları! 

Eski FTX CEO’su SBF’nin Garip Tweet’leri Ne Anlama Geliyor? Uzman Yorumları! 

FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 14 Kasım'da kripto topluluğunun dikkatini çeken garip bir Twitter dizisi oluşturdu.  
12:55
15 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Artık iflas etmiş durumdaki kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, 14 Kasım’da kripto topluluğunun dikkatini çeken garip bir Twitter dizisi oluşturdu. SBF son olarak “Hatırladığım kadarıyla hepsi bu ancak hafızam bazı yerlerde beni yanıltmış olabilir.” tweet’ini paylaştı.  

SBF’nin Garip Paylaşımları  

SBF neden bu paylaşımları yaptığı sorulduğunda, uydurduğunu ve paylaşımlarının sadece bir kelimeden fazlası olacağını düşündüğünü dile getirdi. Ancak FTX kurucusu, bunun nedenini bilmediğini ve doğaçlama yaptığını dile getirdi. Yaptığı açıklamalarda, “Sanırım zamanı geldi” ifadelerini de kullanan SBF, neyin zamanının geldiğine dair bir açıklama yapmadı. 

Bu noktada SBF’nin bu paylaşımlarına çok fazla yorum geldiğini ifade etmek gerekiyor. Konuyla ilgili yapılan yorumlardan YouTuber Stephen Findeisen’ın, Bankman-Fried’in Ekim 2020 tarihli podcast’inde amfetamin Adderall ile deney yapmayı tartışmasına atıfta bulunması dikkatleri çekiyor. Bunun üzerine Twitter kullanıcılarının spekülasyon oluşturduğu da gözlerden kaçmıyor. 

Bunun yanı sıra tweet paylaşımlarının ardından Bankman-Fried’in avukatının, yasal işlem başlatılırsa potansiyel olarak sorun yaratacak bir şey olmaması için müdahale ettiği yönünde de esprili yorumlar olduğu görülüyor.  

“Delilik İddiasıyla Kendini Savunacak” 

Gazeteci ve yazar Alex Berenson, SBF’nin zihinsel baskı ve delilik iddiaları ile kendini savunmak için böyle bir hareket yaptığını iddia ediyor. Bu her ne kadar ekosistemde çok mantıklı görünmese de dikkat çekici yorumlar arasında yer alıyor. 

Buna ek olarak bazıları da SBF’nin yeniden Twitter’da popüler olmak ve kaybettiği takipçi sayısını geri kazanmak için böyle bir hamle yapmış olabileceğini iddia ediyor. Bankman-Fried, geçmişte potansiyel olarak kendisi için kötü bir izlenim yaratabilecek tweet’leri silmişti. 

Bunların yanında bağımsız kripto güvenlik araştırmacısı “Officer’s Notes”, FTX kurucusunun bilgiyi başka bir mesajda, yani gizli bir kodda sunmanın bir yolu olan steganography’yi denediğini iddia etti. 

Ayrıca tanınmış bir kripto yatırımcısı olan Gurgavin Chandhoke, Bankman-Fried’in FTX’in kardeş şirketi Alameda Research‘ün eski CEO’su Sam Trabucco’ya bir mesaj göndermeye çalıştığı görüşünü ortaya attı. 

Tüm bu yorumlar henüz iddia niteliğinde ancak ekosistemdeki pek çok kişi SBF’nin yalnıza tıklanmaları geri almak istediğini ve bunun altında sorunlu bir durum olmadığını düşünüyor.  

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