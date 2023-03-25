Ayın ikinci haftasından bu yana en iyi performans gösterenler listesinde yer alan bu altcoin için ibre tersine döndü. İşte o altcoin ve beklentiler.

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Ayın ikinci haftasından bu yana en iyi performans gösteren altcoin’ler arasında yer alan Stacks‘daki (STX) yükseliş ivmesinin son birkaç günde azaldığı ve ayıların boğalar karşısında çoktan kontrolü ele almaya başladıkları görülüyor. Bu noktada STX, short’layanlar başka bir deyişle açığa satış yapanlar için önemli bir fırsat sunabilir ve işte nedeni.

Teknik, Stacks İçin Düşüşe İşaret Ediyor

1,25 dolar fiyat seviyesinin üzerinde direnç görmesinin ardından STX‘deki satış baskısı artmaya başladı. Popüler altcoin ayrıca, ayın ikinci haftasındaki fiyat artışından sonra aşırı alımla karşı karşıya kaldı. Bu durum çoğu alıcı için, özellikle de şu anda karda olanlar için psikolojik bir satış sinyalinin oluşmasına neden oldu.

STX, yazım sırasında son 24 saat içinde değerinin yüzde 13’ünden fazlasını kaybettiği görülüyor. Bu, altcoin’in son gördüğü tepe seviye olan 1,02 dolardan yüzde 25’in üzerinde düştüğü anlamına geliyor. Token, yalnızca fiyat analiziyle bile aşağı yönde hareketini sürdüreceğinin sinyalini veriyor. Fiyat zirvesine daha düşük bir Göreceli Güç Endeksi (RSI) tepe oluşumu da eşlik ederek düşüş trendli fiyat-RSI ayrışmasının ortaya çıkmasına neden olmuş durumda.

STX Ölçümleri Kaçınılmaz Sonu Doğruluyor

STX’de ancak yeterince büyük bir geri çekilme olması daha fazla düşüşü tetikleyebilir. Bu bakımdan altcoin’de dikkat edilmesi gereken kilit destek seviyeleri arasında 0,81 dolar, 0,71 dolar ve 0,60 dolar fiyat seviyeleri yer alıyor. Bazı on-chain (zincir üstü) ölçümler de STX’e olan yatırımcı talebinin durumunu doğruluyor. Örneğin, talepteki düşüşe paralel olarak 23 – 24 Mart tarihleri arasında işlem hacim de önemli ölçüde düştü.

Sosyal baskınlık metriği, altcoin‘in yatırımcıların gözünden düşmesinden dolayı hafta boyunca genel olarak düşüşteydi. Ağırlıklı duyarlılık metriği ise son yedi gündeki genel düşüş trendinin ardından haftanın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. STX’in volatilitesi de bu hafta aşağı yönde bir seyir izledi ve yazının yazıldığı sırada haftalık en düşük seviyesinde bulunuyor.

STX’e dönük yatırımcı hissiyatı son derece olumsuz olsa da yine de bazı iyi haberler vardı. Stacks ağı bu hafta kayda değer kilometre taşlarına ulaştı. Bu kilometre taşları olarak Stacks üzerinde 50 binden fazla akıllı sözleşme oluşturulması, yaklaşık yarım milyon cüzdan adresinin STX tutuyor olması, toplam işlem sayısının 3.5 milyona yükselmesi gösterilebilir.