X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!

En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!

Bu DeFi altcoinleri yüzde 1000'in üzerinde fiyatlama yapabilir. Popüler analist uyardı.
15:40
3 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Satın alma baskısı oluşturmak için tasarlanmış tokenomiklerle DeFi projelerinde 10 ila 100 kat kazanç elde etmek için çılgın fırsatlar var. DeFi çok daha yaygın bir şekilde benimseniyor. Bu fırsatlar, özellikle bu piyasaları temellere dayalı olarak nasıl zamanlayacağını bilen ve teknik girdilerden yararlanan yatırımcılar için benzersizdir.

Craig Percoco, son videosunda kısa vadede DeFi’de üstel potansiyele sahip bazı DeFi altcoinlerini paylaştı. Craig yaklaşık 7 yıldır kripto para piyasalarının içinde fakat popüler isimlerin yaptığı bu tarz paylaşımlarda gizli reklamlar da olabiliyor. Tam da bu sebepten mutlaka kapsamlı araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederiz.

Statera (STA) ve Loopring (LRC)

Statera kesinlikle en parabolik ters potansiyele sahip daha spekülatif DeFi oyunlarından biridir. Bu projenin yükselişe geçmesinin en büyük nedeni, deflasyonist token mekanizmalarını kullanarak kripto oynaklığından para kazanmanın bir yolunu bulması, bu da otomatik olarak, ağırlıklı likidite havuzları için hacim teşvikleri oluşturmak için dahili arbitraj fırsatlarına yol açması ve arbitrajcılar için alım tarafı hacmi yaratmasıdır. En azından Craig Percoco böyle düşünüyor.

Bahsedilmesi gereken ikinci altcoin ise Loopring (LRC)’dir. LRC, merkezi olmayan kripto borsaları oluşturmak için tasarlanmış açık bir protokol olan Loopring’in Ethereum tabanlı kripto para birimidir. Loopring, herkesin gerçek emir defterlerine sahip kendi destelerine ve mevcut otomatikleştirilmiş piyasa yapıcılardan daha fazla kontrol sağlayan çok daha yüksek güvenlik düzeyine sahip olmasına izin verecek bir teknoloji olarak başladı. Bu proje, eski bir Google yazılım mühendisi olan daniel wang tarafından oluşturuldu. Loopring, zincir dışı işlemleri bir araya getirmek için Zk Rollup’ı kullanır ve bu da işlemlerin hızını önemli ölçüde artırır.

GameStop, potansiyel olarak NFT pazaryerini Loopring üzerinde inşa edeceğini açıkladığı için Loopring hakkında çok fazla hype oluştu.

Frax Share (FXS)

Frax Protokolü, ilk kesirli-algoritmik stablecoin sistemidir. Frax, açık kaynaklı, izinsiz ve tamamen zincir üzerindedir. Şimdilik sadece Ethereum ağında çalışıyor fakat gelecekte başka ağları da desteklemesi bekleniyor. Frax protokolünün nihai hedefi, BTC gibi sabit kaynaklı dijital varlıklar yerine yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkezi olmayan, algoritmik bir kripto para oluşturmaktır.

Craig Percoco;

“Bu proje biraz daha büyük ve yaklaşık 360 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Biraz daha büyük bir proje olduğu için daha istikrarlı olduğunu söyleyebilirim”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Axie Infinity (AXS) Yorumları! AXS Yükselir Mi?
Axie Infinity (AXS) Yorumları! AXS Yükselir Mi?
5 Altcoin, Fiyatları Dipte! Kripto Kahini Fırsat Var Dedi!
5 Altcoin, Fiyatları Dipte! Kripto Kahini Fırsat Var Dedi!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Bitcoin ve İki Altcoin İçin Ralli Başlayabilir!
Bitcoin ve İki Altcoin İçin Ralli Başlayabilir!
Düşüşü Bilen Analist: Binance’de Bulunan Bu 2 Altcoin ATH’ye Hazır!
Düşüşü Bilen Analist: Binance’de Bulunan Bu 2 Altcoin ATH’ye Hazır!
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
Altcoin’lerde Son Durum: Zilliqa, APE ve GTO
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
ETH Balinaları Hücum Etti: En Çok Alınan 5 Altcoin!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Santiment, Balina Aktivitelerindeki Artışa İşaret Etti: Bu Altcoin’ler Öne Çıkıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022