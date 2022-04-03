Satın alma baskısı oluşturmak için tasarlanmış tokenomiklerle DeFi projelerinde 10 ila 100 kat kazanç elde etmek için çılgın fırsatlar var. DeFi çok daha yaygın bir şekilde benimseniyor. Bu fırsatlar, özellikle bu piyasaları temellere dayalı olarak nasıl zamanlayacağını bilen ve teknik girdilerden yararlanan yatırımcılar için benzersizdir.

Craig Percoco, son videosunda kısa vadede DeFi’de üstel potansiyele sahip bazı DeFi altcoinlerini paylaştı. Craig yaklaşık 7 yıldır kripto para piyasalarının içinde fakat popüler isimlerin yaptığı bu tarz paylaşımlarda gizli reklamlar da olabiliyor. Tam da bu sebepten mutlaka kapsamlı araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederiz.

Statera (STA) ve Loopring (LRC)

Statera kesinlikle en parabolik ters potansiyele sahip daha spekülatif DeFi oyunlarından biridir. Bu projenin yükselişe geçmesinin en büyük nedeni, deflasyonist token mekanizmalarını kullanarak kripto oynaklığından para kazanmanın bir yolunu bulması, bu da otomatik olarak, ağırlıklı likidite havuzları için hacim teşvikleri oluşturmak için dahili arbitraj fırsatlarına yol açması ve arbitrajcılar için alım tarafı hacmi yaratmasıdır. En azından Craig Percoco böyle düşünüyor.

Bahsedilmesi gereken ikinci altcoin ise Loopring (LRC)’dir. LRC, merkezi olmayan kripto borsaları oluşturmak için tasarlanmış açık bir protokol olan Loopring’in Ethereum tabanlı kripto para birimidir. Loopring, herkesin gerçek emir defterlerine sahip kendi destelerine ve mevcut otomatikleştirilmiş piyasa yapıcılardan daha fazla kontrol sağlayan çok daha yüksek güvenlik düzeyine sahip olmasına izin verecek bir teknoloji olarak başladı. Bu proje, eski bir Google yazılım mühendisi olan daniel wang tarafından oluşturuldu. Loopring, zincir dışı işlemleri bir araya getirmek için Zk Rollup’ı kullanır ve bu da işlemlerin hızını önemli ölçüde artırır.

GameStop, potansiyel olarak NFT pazaryerini Loopring üzerinde inşa edeceğini açıkladığı için Loopring hakkında çok fazla hype oluştu.

Frax Share (FXS)

Frax Protokolü, ilk kesirli-algoritmik stablecoin sistemidir. Frax, açık kaynaklı, izinsiz ve tamamen zincir üzerindedir. Şimdilik sadece Ethereum ağında çalışıyor fakat gelecekte başka ağları da desteklemesi bekleniyor. Frax protokolünün nihai hedefi, BTC gibi sabit kaynaklı dijital varlıklar yerine yüksek düzeyde ölçeklenebilir, merkezi olmayan, algoritmik bir kripto para oluşturmaktır.

Craig Percoco;

“Bu proje biraz daha büyük ve yaklaşık 360 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Biraz daha büyük bir proje olduğu için daha istikrarlı olduğunu söyleyebilirim”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.