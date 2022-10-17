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ABD’nin en büyük kripto para borsası ciddi bir sorunla karşı karşıya, eğer ikna edemezse dava açılacak. Sistem hatalarını fark eden kripto para yatırımcıları bunu kazanç elde etmek için kullanabiliyor. Siber saldırganlardan farklı olarak bu kullanıcılar herhangi bir zafiyet tarayarak istismar kanalı aramıyor. Ancak bariz hataları kazanç için kullanmanız da sizin için pahalıya mal olabilir.

Coinbase Sistem Açığı

Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para alım satım platformu olan Coinbase, Gürcistan Cumhuriyeti’ndeki yaklaşık 1.000 kullanıcıya dava açmaya hazırlanıyor. Fiyatlandırma hatasından yararlanan kullanıcılar sistemdeki zafiyet nedeniyle ciddi miktarda kazanç elde etti. 29 Ağustos’ta, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan ülkedeki yaklaşık 1.000 Coinbase kullanıcısı, yerel para birimi Gürcistan Lari’si Coinbase borsasında yaklaşık altı saat boyunca 2,90 dolar yerine 290 dolar olarak fiyatlandırıldığından arbitraj fırsatı yakaladı. Bu grup, ABD merkezli şirketin kullanıcılarının yalnızca %0,001’ini oluşturuyor. LARI birçok sistemde 100 LARI, X dolar şeklinde hesaplanır. Sorunun temelinde bu olabilir.

Üçüncü taraf hatası nedeniyle yanlış fiyatlandırmanın böyle bir soruna neden olduğunu açıklayan Coinbase, dış kaynak hizmet alımının şirketler üzerinde oluşturduğu riske iyi bir örnek yaşamış oldu. ABD Para Birimi Denetçisi Michael Hsu geçen hafta şunları söylemişti;

“Her şey bir banka bünyesinde yapıldığında, işler bozulduğunda kimin sorumlu olduğunu tam olarak biliyoruz. Ancak iş bir kurum ile farklı iş modellerine sahip fintech girişimleri arasında bölündüğünde, kimi suçlayacağız?”

Coinbase Dava Açabilir

Şirket sözcüsünün açıklamasına göre açıktan dolayı kaybedilen miktarı çok ciddi seviyede değil. Ancak haksız kazancın peşi bırakılmış değil. Coinbase borsası fonların geri alınması için Gvinadze & Partners ile çalışıyor. Şirket temsilcisi şunları söyledi;

“Coinbase fonların geri alınmasına yardımcı olmak için hukuk firması Gvinadze & Partners ile birlikte çalışıyor. Belirli taleplerin veya davaların durumu hakkında yorum yapamayız. Ancak uygunsuz şekilde yatırılan fonları iade eden kullanıcılar daha fazla yasal işleme tabi tutulmayacaktır.”

Gürcistan’da yayınlanan “Crypto Bazari” adlı televizyon programının sunucusu Avtandil Kutchava ise hatalı LARI kurunun on milyonlarca dolara mal olduğunu düşünüyor. Kullanıcılar ise kur farkından dolayı kazançlı alım fırsatı yakaladıklarını ve varlıklarını sattıktan sonra banka hesaplarına çektiklerini söylüyor. Bakiyelerini banka hesabına çektikten sonra kısa süreli hesap blokesi yaşayan yatırımcılar daha sonra paralarını bankadan çekebilmiş.

Coinbase yetkilileri Bank of Georgia ve TBC Bank kullanıcılarının hesaplarına geçici bloke konulduğunu ve sonra bunun kaldırıldığını duyurdu. Gvinadze & Partners ise fonların iadesi için her seçeneğin masada olduğunu söyledi.