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Türkiye’de çok fazla kripto para yatırımcısı var ve her geçen yıl sayı gittikçe artıyor. Peki en fazla hangi altcoinlere ilgi gösteriliyor? Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının yönelimlerini görmenin en iyi yolu hacim grafiklerini izlemektir. Türkiye merkezli borsaları tek tek gezerek bunu yapabilirsiniz veya 21milyon.com sayesinde bu verilere ulaşmanız mümkündür.

Fetch (FET)

Bitcoin ve USDT hariç ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği altcoin Fetch (FET) Coin oldu. Bu sevindirici çünkü Kasım ayından bu yana FET Coin %1000’in üzerinde kazanç getirdi. Yani Türkiye merkezli kripto para borsalarında FET Coin alan yatırımcıların çoğu kazançlı olmalı. FET Coin özelinde dikkat çeken diğer bir detay ise Kasım ayından bu yana bu altcoini hacim bakımından üst sıralarda görüyor oluşumuzdur. Daha önce yayınladığımız raporları da incelerseniz FET hep üst sıralarda kaldı ve birçok gün hacimde birinciliğe oturdu.

FET özelinde yükselişin sebebi OpenAI tarafından yeni lansmanı yapılan GPT4’tür. İnsanlar Kasım sonundaki GPT3 lansmanından bu yana yapay zekanın gerçekten elle tutulan ve hayret uyandırıcı bir şey olduğunu gördü. Ona sorular sordu, kod yazdırdı ve eğlendi. Şimdi dünya genelinde yapay zekanın popülerliği artıyor. Sadece haftalar için 100 milyon kullanıcıya ulaşan OpenAI büyük bir iş başardı. Elbette yapay zekaya olan ilginin artıyor olması bu alanda varlık gösteren altcoinlere talebi patlattı. Fetch AI (FET) yapay zeka odaklı en bilinen altcoinlerden biri olduğu için devasa ralliler yaşadı.

Türklerin Aldığı 10 Kripto Para

İlk üç zaten hepimizin malumu, BTC ve USDT dışında üçüncü sırada neden FET Coin’in olduğunu açıkladık. Aşağıda ise ilk 10’un fiyat ve hacim performansını görüyorsunuz. 21milyon.com tüm yerel borsalardan verileri derleyerek tek bir yerde erişmenize olanak tanıyor. Bu açıdan Türk kripto para yatırımcılarının yönelimlerini izlemek için büyük fayda ürettiğini söyleyebiliriz. Bugünlerde Bitcoin piyasa hakimiyeti arttığı için altcoinlerdeki devasa ralliler duruldu.

Bu rallilerin zayıflaması özellikle Fed haftasına girmek üzere olduğumuz için yatırımcıları daha temkinli olmaya itiyor. Bundan dolayı yerel borsalardaki kümülatif hacim 7 milyar TL’nin altına indi. Piyasaların hareketli olduğu günlerde 10 milyar TL’nin altına inmese de şimdilik aşırı düşük bir seviyede değil.