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Emlak Kralı Hong Konglu Milyarderin 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Hazırlığı!

Hong Konglu milyarder Adrian Cheng'in risk sermayesi (VC) şirketi C Ventures'ın 200 milyon dolarlık yeni bir kripto para fonu toplamayı planladığı bildirildi.
14:00
21 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hong Konglu milyarder Adrian Cheng’in risk sermayesi (VC) şirketi C Ventures’ın 200 milyon dolarlık yeni bir kripto para fonu toplamayı planladığı bildirildi. C Ventures’ın mevcut kripto para yatırımları arasında Animoca Brands, RTFKT Studios ve Matrixport yer alıyor.

Dipten Alım Fırsatı Değerlendiriliyor

Emlak kralı Hong Konglu milyarder Adrian Cheng tarafından kurulan risk sermayesi şirketi C Ventures’ın kripto para sektörüne yatırım yapmak için 200 milyon dolarlık yeni bir fon toplamayı planladığı bildirildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, C Ventures’in kripto para fonunun yanı sıra önümüzdeki 18 ay içinde özel sermaye ve özel kredi stratejilerine yatırım yapmak için yaklaşık 300 milyon dolar toplamayı planladığı belirtildi.

Şirket, özel şirketleri ve kripto paraları dip fiyatlardan alım fırsatını değerlendirmek istiyor. C Ventures’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ben Cheng, Bloomberg’e verdiği röportajda, “İnsanlar savunmadayken, biz hücumdayız” dedi ve böyle bir ortamın her zaman için en iyi sonucu verdiğini ve 6 ila 9 ay sonrasına geri dönüş görüldüğünü de ekledi.

2017 yılında kurulan C Ventures’ın özel şirketlere, dijital varlıklara ve kredilere şimdiden yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığı bildiriliyor. C Ventures’ın mevcut kripto para portföyünde Animoca Brands, RTFKT Studios ve Matrixport gibi şirketler yer alıyor. Cheng’e göre, şirketin mevcut kripto para yatırımlarının değeri, geçen yıl ikiye katlanmasının ardından bu yılın ilk yarısında yüzde 40 arttı.

NFT ve Metaverse’e Özel İlgi

C Ventures ve Adrian Cheng’in kripto para sektöründe özellikle alt sektörlerden NFT ve metaverse‘e odaklandıkları görülüyor. Adrian, kısa süre önce Azuki koleksiyonundan 101 NFT satın almıştı. Geçen ay Twitter’da “Web3 dünyasında benzersiz bir alan oluşturacağız ve yaratıcılık kültürümüzü ve topluluk temelli deneyimlerimizi hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Girişim sermayesi şirketleri, kripto para piyasalarındaki aşağı yönlü eğilime rağmen yeni fonlar toplamaya devam ediyor. Ağustos ayında 20 VC fonunun lansmanı yapıldı.

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