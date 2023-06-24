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Kripto para topluluğu içindeki aktif varlığıyla bilinen popüler memecoin Shiba Inu (SHIB) destekçisi Shiba Inu Burn Twitter hesabı sürpriz şekilde askıya alındı ve hesap sahiplerinin destek ve çözüm taleplerinde etkili figür Elon Musk ve Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino’yu etiketlemesi dikkat çekti.

Shiba Inu Burn Hesabı Askıya Alındı

Shiba Inu Burn Twitter hesabı, özellikle SHIB yakım oranları başta olmak üzere memecoin Shiba Inu ile ilgili sağladığı bilgi ve güncellemeler nedeniyle kripto para topluluğu arasında büyük ilgi görüyordu. Hesaptan son tweet 11 saat önce atılırken, saatler sonra atılan bir tweet’te Elon Musk ve Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino‘yu etiketlenerek hesabın askıya alınma nedeni soruldu.

Shiba Inu Burn hesabından atılan tweet’te “Twitter hesabımız birkaç saat önce askıya alındı ve bunun bir hata olduğuna inanıyoruz. Uygulamamız son iki yıldır Twitter’da herhangi bir sorun ya da platform kurallarının ihlali olmaksızın aktifti. Geliştirici Portalı’ndan gönderilen mesajda uygulamamızın Twitter kurallarını ve politikalarını ihlal ettiği belirtiliyor. Ayrıca, bize daha fazla ayrıntı içeren bir e-posta gönderildiği de belirtiliyordu, ancak bu e-postayı hiç almadık. Ayrıca, hiçbir form görünmediği için bir destek talebi göndermekte zorluk yaşıyoruz. Uygulamamız son iki yıldır Twitter’da herhangi bir sorun ya da platform kurallarının ihlali olmaksızın aktifti. Her zaman Twitter’ın kurallarına uymaya ve olumlu bir varlık sürdürmeye çalıştık. Bu sorunu çözme konusunda yardımınızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. ” denildi.

Shiba Inu Burn Twitter hesabının beklenmedik şekilde askıya alınması, kripto para topluluğu içinde bir spekülasyon ve tartışma dalgasına neden olurken, birçok kişi Twitter’ın moderasyon uygulamalarının şeffaflığını ve tutarlılığını sorgulayan tepkiler gösterdi.

Twitter, Musk’ın “Explain This Bob” olarak bilinen yapay zeka botunun dolandırıcılık ile ilgili olabileceğini vurgulamasıyla hesabı anında askıya almıştı. İlgili bot, direkt olarak popüler memecoin BOB ekibi tarafından geliştirilmişti. Twitter’ın müdehalesi sonrası BOB yüzde 45’in üzerinde düşmüştü.

Musk ve Yaccarino’nun Desteği Bekleniyor

Shiba Inu Burn Twitter hesabı, Musk ve yeni CEO Yaccarino’nun hesaplarını etiketleyerek içinde bulundukları duruma dikkat çekmeye çalışarak Twitter dünyasının etkili isimlerden destek bekliyor.

Sorunun çözümü konusunda henüz bir sonuç alınamadığı ve Twitter’dan yanıt beklendiği gelen bilgiler arasında.