Ünlü milyarder Elon Musk'ın favori altcoin'i ve en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), nihayet karşı karşıya olduğu önemli bir direnç seviyesini kırıp geçmeyi başardı.

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Ünlü milyarder Elon Musk’ın favori altcoin’i ve en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), nihayet karşı karşıya olduğu önemli bir direnç seviyesini kırıp geçmeyi başardı ve varlığın yönünü tamamen yukarı çevirmesini sağlayabilecek grafik modelinden çıktı.

DOGE’da Kritik Kırılım

Kripto para analistlerinin ve trader’larının geçmişte birçok kez dikkat çektiği Dogecoin grafiğindeki bayrak modeli, son 40 gün boyunca DOGE fiyatın büyük oranda değişmeden kalmasına neden olmuştu. Şimdi yüksek işlem hacminin desteğiyle gelebilecek başarılı bir atılımla DOGE‘da büyük bir volatilite artışı görülebilir.

Dogecoin, 2021’in Mayıs ayından beri sert bir düşüş trendinde ve son 60 gündür aynı konsolidasyon aralığında hareket ediyor. Bir yıldan uzun bir süredir pozitif performans göstermemesinin ana nedeni köpek temalı kripto paraya olan yatırımcı ilgisinin eksikliğiydi. Şimdilik, kripto para piyasalarında toparlanma ve riske yatırım yapmanın bazı işaretleri görülüyor. Shiba Inu gibi Dogecoin rakibi köpek temalı kripto paralar da yatırımcılardan büyük ilgi görüyorken. Bu bağlamda birçoğu değerini birkaç hafta içinde yüzde 50’den fazla artırmayı başardı.

DOGE, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 0,04 düşüşle 0,07085 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri 9.39 milyar dolarda olan Dogecoin, son 7 günde yüzde 6,48 ve son 30 günde ise yüzde 4,20’lik çıkış yapmayı başardı.

“Cardano’dan Daha Kullanışlı”

Yakın zaman önce ünlü milyarder ve Landmark Theatres’ın sahibi Mark Cuban, Dogecoin’in Cardano ağından daha kullanışlı olduğunu iddia ederek, DOGE’nin kripto para piyasalarında işlem hacminde bir artışa neden oldu ve fiyatın önündeki direnç seviyesinin üzerine çıkmasına yardımcı olmuş oldu.

Açıklaması, Dogecoin’in henüz uygulamalar oluşturmak için bir platforma sahip olmadığı ve merkeziyetsiz çözümlerin Dogecoin ağında kullanılabilir olduğunda Cardano’yu kesinlikle geçeceği gerçeğine dayanıyordu. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, bundan birkaç ay önce geliştiricilerin Dogecoin ağında uygulamalar oluşturmasına izin verecek, ağın kullanışlılığını kesin olarak artıracak ve fiyatı doğrudan etkileyecek bir yol haritası önerisinde bulunmuştu.