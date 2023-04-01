Bazı yatırımcılar, Elon Musk’a, Dogecoin’i tanıtmak için bir piramit şeması kurduğunu iddia etmiş ve 258 milyar dolarlık bir dava açmıştı.

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Reuters’in 1 Nisan tarihli haberine göre Elon Musk ve avukatları, ABD yargıcından, Dogecoin ve Musk ile ilgili bir davanın reddedilmesini talep etti. Bazı yatırımcılar, Elon Musk’a, Dogecoin’i tanıtmak için bir piramit şeması kurduğunu iddia etmiş ve 258 milyar dolarlık bir dava açmıştı.

Davaya Ret Talebi

Elde edilen bilgilere göre Elon Musk’ın avukatları 31 Mart’ta Manhattan’daki federal mahkemede Musk aleyhine açılan davanın “hayali bir kurgu eseri” olduğunu belirtti. Bahsi geçen dava Dogecoin yatırımcıları tarafından 2022 yılının Haziran ayında açılmıştı.

Bunlara ek olarak Musk’ın avukatları, “Dogecoin Rulz, Sadece Dogecoin” gibi paylaşımların bir dolandırıcılık iddiası ortaya atmak için çok yetersiz olduğunu ifade ediyor. Avukatlar yaptıkları açıklamalarda, “Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmaya devam eden meşru bir kripto para birimine destek tweetleri atmanın ya da bu kripto para birimiyle ilgili komik resimler paylaşmanın hukuka aykırı hiçbir yanı yoktur.” sözlerini kullandı.

Öte yandan Musk’ın avukatları, hakimi milyarlarca dolarlık davayı düşürmeye ikna etmek amacıyla Dogecoin açıklamalarını “zararsız ve çoğu zaman aptalca tweetler” olarak nitelendirdi.

Musk ve Dogecoin

Musk, Dogecoin’in fiyatını, iki yıl içinde %36.000’den fazla yükseltmek ve ardından çökmesine izin vermekle suçlanmış ve geçen yıl yapılan ilk başvuruda “Dogecoin Piramit Şemasını işletmek ve manipüle etmek için dünyanın en zengin adamı olarak kaidesini kullandığı” iddia edilmişti.

Öte yandan yatırımcıların davada Musk’ın Mayıs 2021’de Saturday Night Live (SNL) programında “hayali bir finans uzmanını” canlandırdığı ve Dogecoin’i “üçkâğıtçı” olarak nitelendirdiği sahneyi referans noktası olarak gösterdikleri bildirildi.

Televizyon programından dakikalar sonra DOGE’un fiyatı %25’ten fazla değer kaybederek programın başlangıcındaki 0,066 dolarlık fiyatından 0,050 dolara kadar düştü.

Ancak bazı uzman yorumlarına Musk’ın televizyona çıkmasının ardından insanların Dogecoin’e olan hevesini yeniden canlandırmak için çok sayıda çaba sarf ettiğinin görülmesi kafaları karıştırmış olabilir.

Nitekim Musk, sadece birkaç gün sonra Twitter takipçilerine, sistem verimliliğini artırmak için Doge geliştiricileriyle birlikte çalıştığını ve bunun potansiyel olarak umut verici olabileceğini söyledi.

Ancak bunlara ek olarak Mart 2022’deki piyasa çöküşü sırasında Musk, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ya da diğer kripto varlıklarını satmayacağını da dile getirdi.

Son olarak ise yatırımcıları temsil eden avukat Evan Spencer’ın bir e-postada “Davamızın başarılı olacağından her zamankinden daha fazla eminiz” dediği bildirildi.