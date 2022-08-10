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En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) izinden giden BNB Chain tabanlı Baby Doge Coin‘in (BABYDOGE) arkasındaki ekip, kısa süre önce takas (swap) protokolünün testnet’inin (test ağı) bir hafta içinde başlatılmasının planladığını duyurdu.

BabyDoge Swap

Temmuz ayının sonunda Baby Doge Coin ekibi, 1.5 milyondan fazla takipçinin bulunduğu resmi Twitter hesabından yeni protokolünde işbirliği yapmak için BSC tabanlı projeleri araştırdığını açıklamıştı. Ekibe göre, BabyDoge Swap sıfır işlem ücreti ile token değiş tokuşunu mümkün kılan ilk swap sistemi olacak. Protokol, ayrıca farming ve stake etme gibi özellikleri de beraberinde getirecek.

Baby Doge ekibi, Haziran ayının başında “Wearable” adlı metaverse projesinden yeni bir önizleme sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Baby Doge Coin, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’in izinden giden, DOGE‘un çevrimiçi topluluğunun üyelerinin destekleri ile piyasaya sürülen bir kripto para. Baby Doge Coin, yeni geliştirilmiş işlem hızlarını ve sevimliliğini göstererek Dogecoin yatırımcılarını etkilemeye çalışıyor. Baby Doge Coin, yatırımcılarını ödüllendiren sabit arzı ile hiper deflasyonist bir varlık olarak öne çıkıyor. Dolaşımdaki arz her işlemde yatırımcılarının cüzdanına otomatik olarak daha fazla Baby Doge Coin eklenerek artırılıyor.

Baby Doge Coin’de Son Durum

Baby Doge Coin ekibinin BabyDoge Swap duyurusunun ardından altcoin‘in işlem hacmi sert yükseldi. CoinMarketCap’in verilerine göre altcoin’in işlem hacmi 24 saatte yüzde 162,67 yükseldi. Güncel verilere göre Baby Doge Coin, şu anda en büyük 200 kripto para listesinin dışında kalarak, 182.9 milyon dolarlık toplam piyasa değer ile 229’uncu sırada yer alıyor.

Yazım sırasında günlükte yüzde 4,13 yükselişle 0,000000001589 dolardan alınıp satılan Baby Doge Coin, değerini son 7 günde yüzde 20,35, son 30 günde ise yüzde 15,64 artırmış durumda.