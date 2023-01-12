Apecoin yatırımcıları için yeni bir özellik duyuruldu. Bu yenilik sayesinde artık yatırımcılar daha uzun soluklu Apecoin yatırımına odaklanabilecek.

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ApeCoin (APE) fiyatı yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Tüm artışın düzeltici olması ve yeni düşük seviyelerin takip etmesi mümkün.

Olumlu ApeCoin haberleri, stake etme işleminin nihayet hayata geçtiği 12 Aralık’ta geldi. Her Bored Ape Yacht Club (BAYC) sahibinin sahip olduğu her BAYC için 10.094 adet Apecoin stake etmesine izin verilecek. Bu durum, giderek daha fazla kişinin stake etmeye başlamasıyla APE arzının önemli ölçüde artabileceğine dair endişelere neden oldu.

ApeCoin Sapmadan Sonra Kırılıyor

APE’nin toplam arzı bir milyar olup, bunun yaklaşık %37’si dolaşımda bulunmakta. Proje, token’ların her ayın 16’sında piyasaya sürüldüğü doğrusal bir hak ediş programı kullanmakta. Bu da 2023 enflasyon oranını %52,75 gibi muazzam bir seviyeye çıkarmakta. Dolayısıyla, olumlu ApeCoin haberleriyle bile, token mevcut fiyatını korumak veya artırmak için yokuş yukarı bir savaşla karşı karşıya olabilir.

APE fiyatı 3 Ağustos’tan bu yana alçalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü hareket 14 Kasım’da minimum 2,62 dolarlık bir fiyata yol açtı. Bu durum, Haziran ayından beri mevcut olan 3,45 dolarlık destek alanının kırılmasına neden olmuş gibi görünüyor. Bununla birlikte, APE fiyatı hemen ardından trendi tersine çevirdi ve bölgeyi geri alarak 17 Aralık’ta destek olarak doğruladı (yeşil simge).

Ardından, ApeCoin fiyatı uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı ve düşmeden önce maksimum 5,20 dolar fiyatına ulaştı. Bu da 5,10 dolarlık alanı direnç olarak doğruladı. Dolayısıyla, APE fiyatı şu anda 3,45 ila 5,10 dolar arasında bir aralıkta işlem görüyor. Günlük RSI aşırı satın alındı ancak henüz herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. Sonuç olarak, gelecekteki trendin yönü yalnızca günlük zaman dilimine bakılarak belirlenemez.

Rahatlama Rallisine Aldanmayın

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz oldukça nötr bir hava verirken, altı saatlik zaman dilimi Ocak ayı için düşüş eğilimli bir ApeCoin fiyat tahmini veriyor, en azından şimdilik. Bunun iki ana nedeni var:

Fiyat, A:C dalgalarının 1:1 oranına sahip olduğu bir A-B-C düzeltici yapısını tamamlamış görünmektedir. Bu tür düzeltici yapılarda en sık rastlanan oran budur. Fiyat, düşüş yapısı olarak kabul edilen kısa vadeli yükselen bir paralel kanal içinde işlem görmekte.

Bu nedenle, ApeCoin fiyatı kanaldan çıkmadığı sürece trend düşüş olarak kabul edilebilir. Bir kırılım meydana gelirse, APE’nin gelecekteki fiyatı 3 doların altına düşebilir.

Sonuç olarak, Ocak ayı için en olası ApeCoin fiyat tahmini, fiyatın kanalın destek hattına doğru düşeceğini ve muhtemelen düşeceğini gösteriyor. Kanalın direnç çizgisinin üzerinde bir kırılım, bu düşüş eğilimli APE fiyat analizini geçersiz kılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.