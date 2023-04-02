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Shiba Inu (SHIB) alçalan üçgen formasyonunun üzerine çıktı ve %10 değer kazanarak 0,00001155 dolarlık yükseliş kırılma hedefine ulaştı. Ancak bu seviye daha sonra sert bir direnç oluşturdu ve SHIB’in dört saatlik grafikte önemli bir aralıkta salınmasına neden oldu.

Yazım zamanında, Bitcoin (BTC) 26.870 dolar ile 28520 dolar arasında konsolide oldu ve boğaların hala ilerleme konusunda umutlu olduğunu gösterdi. Yükselen bir BTC, SHIB’in genel direncini aşmaya çalışmasına neden olabilir.

Boğalar 0,00001155 Dolar Seviyesini Aşabilir Mi?

SHIB’in fiyat hareketi, Mart ortasından itibaren daha düşük yükseklere karşılık gelen aynı düşük fiyatları gösterdi ve azalan bir üçgen formasyonu oluşturdu. Formasyonun üzerine çıktı ve 0,00001051 dolarlık bir geri çekilme testinin ardından 0,00001155 dolar hedefine ulaştı. Yazım zamanında, fiyat %61,8 Fib seviyesi (0,00001097 dolar) ve %100 Fib seviyesi (0,00001155 dolar) arasında salındı.

BTC de konsolidasyon aralığını koruduğu sürece SHIB yukarıdaki aralık arasında salınabilir. Bu nedenle, yatırımcılar üst (0,00001155 dolar) ve alt (0,00001097 dolar) aralık sınırlarını hedefleyebilir. Ancak, yukarıdaki aralık seviyelerini hedeflerken %76,8 Fib seviyesine (0,00001122 dolar) dikkat etmeleri gerekir.

Yükselen bir BTC, SHIB’i 0,00001155 dolarlık genel direnç seviyesini aşmaya itebilir. Böyle bir yükselişte SHIB boğaları için bir sonraki olası hedefler 0,00001187 dolar ve 0,00001220 dolar olabilir. Ancak %61,8 Fib seviyesinin (0,00001097 dolar) altında bir kapanış daha fazla satış baskısı çekebilir, ancak %50 veya %38,2 Fib seviyeleri fiyat düşüşünü yavaşlatabilir.

Yazım zamanında RSI yükselişteydi, ancak aşırı alım bölgesine ulaştı, bu da SHIB’i kısa vadede olası fiyat dönüşü için olgunlaştırıyor. Ancak, Birikim/Dağıtım göstergesi yükselerek alım baskısının arttığına işaret etti.

Ortalama Kripto Para Yaşı eğimi yükseldi

Santiment’e göre, 90 günlük Ortalama Para Yaşı eğimi yükseldi ve SHIB’de geniş bir birikim olduğunu gösterdi. Bu, potansiyel bir yükseliş rallisinin kanıtı olarak sunulabilir. Benzer şekilde, aylık sahipler geçmiş kayıplarını telafi etti ve yazım zamanında %5 kâr elde etmiş görünüyorlardı.

Bununla birlikte, borsalar dışındaki arz biraz düşerek birikim eğiliminin yavaşladığını gösterdi. Bu eğilim ayıların piyasaya girmesine yol açabilir, ancak yatırımcılar daha kârlı hamleler için BTC fiyat hareketlerini takip etmelidir.