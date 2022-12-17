Efsane borsacı ve CNBC sunucusu Jim Cramer, üç altcoin'e sıcak bakmadığını ve bunların "yok olmak üzere olan" bir dizi altcoin arasında yer aldığını iddia etti.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Efsane borsacı ve CNBC sunucusu Jim Cramer, üç altcoin’e sıcak bakmadığını ve bunların “yok olmak üzere olan” bir dizi altcoin arasında yer aldığını iddia etti. İşte Cramer’ın kara listesindeki o altcoin’ler.

Cramer’ın Kara Listesindeki Altcoin’ler

CNBC’nin Squawk Box programında röportaj veren Cramer, kripto para piyasasının genel olarak düşüş trendinde olduğunu söylerken, özellikle geleceği olmadığını belirttiği üç altcon’e dikkat çekti:

Bence kripto para konusunda negatif olmalısınız. Negatif olduğum varlıklar XRP, Litecoin ve Dogecoin. Çünkü henüz bunları gerçekten alan birini görmedim.

Bu yazının hazırlandığı sırada XRP (XRP) 0,3559 dolardan, Litecoin (LTC) 66,70 dolardan ve Dogecoin (DOGE) ise 0,07755 dolardan işlem görüyordu.

DOGE destekçileri, son zamanlarda Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk‘ın mikroblog ağı üzerinden gelecekteki ödeme hizmetlerine dahil edeceği spekülasyonu üzerine meme tokeninin arkasında toplansa da Bitcoin’in durumu DOGE’u olumsuz yönde etkiledi..

Cramer, genel olarak altcoin’lerin ya da Bitcoin (BTC) olmayan kripto paraların tamamının çok uzun süre hayatta kalma şansının olmadığını hatta az olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bitcoin olmayan 80 milyar dolar değerindeki kripto para gerçekten yok olmaya mahkum. Hâlâ Blockchain’i bunlarla karıştıran insanlar var.

Cramer ayrıca Blockchain teknolojisini sorguladı ve önemli bir potansiyele sahip olsaydı Amazon’un ve Google’ın şimdiye kadar bunu iş modellerine dahil etmiş olacağını söyledi. Ünlü isim söz etmese de Google, kripto para borsası Coinbase ile işbirliği yaparak, kullanıcılarının bulut hizmetleri için kripto paralarla ödeme yapmalarına imkan sağlamak için kriptoya adım atmıştı.

“Binance’ın Durumu FTX’e Benziyor”

Cramer, ayrıca 1.9 milyon Twitter takipçisini dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in iflas eden FTX’e benzediği konusunda uyararak diğer kripto para konularına değinmiş oldu:

Neden çoğu kripto paranın değersiz olduğunu söyleyen stratejistler yok, bu yüzden onları satın? FTX’in başına gelenlerden sonra yetkili kişiler neden Binance’in gerçek bir meşruiyeti olmadığını kabul edemiyor? Draftkings’e Binance’e güvendiğimden daha fazla güveniyorum.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, FTX’in çöküşünün ardından korku, belirsizlik ve şüpheyle (FUD) mücadele ediyor. Kısa süre önce Binance’in sahip olduğu varlıkların bire bir destekli olduğunu söyledi.

Cramer, ayrıca gözden düşen FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’a (SBF) da sert çıkarak, tutuklanmasına yol açan bir dizi medya röportajında ve diğer mekanlarda zaten yanlış yaptığını kabul ettiğini söyledi: