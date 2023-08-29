Yaptığı airdropla çok sayıda kullanıcının binlerce dolar kazanmasını sağlayan dYdX ekibi şimdi başka bir önemli adım atıyor. Bugün yeni bir kilit açılışı var ve oylama ile aynı güne geldi. Peki popüler altcoinin enflasyonu gelecekteki fiyatını nasıl etkileyecek? Devam eden oylama neden yapılıyordu?

DYDX Kilit Açılışı

Bugün 18:00’da yaklaşık 13,63 milyon dolarlık kilit açılışı yapılacak. Piyasaya sürüldüğünde maksimum arzın çok az bir kısmı dolaşımdaydı ve fiyat 30 dolar sınırına dayandı. Ancak zaman geçtikçe kilit açılışları dolaşım ardının katlanmasına neden oldu. Diğer taraftan dolaşım arzının artması talep aynı hızda artmadığı sürece fiyatın düşmesi anlamına gelir. Bu minvalde DYDX Token yatırımcılarının yüzü epeydir gülmüyor.

Fiyat henüz 20 doların üzerindeyken alım yapan yatırımcılar şimdi yüzde 90 zararla karşı karşıya. Üstelik arz aşağıda gördüğünüz grafikteki gibi artmaya devam edeceği için fiyat düşüşü ivme kazanabilir. Ancak token faydası artırılır, stake teşvik edilir ve arzın düzenli biçimde yakılacağı yeni bir mekanizma duyurulursa özetle talep artırılabilirse bu kısır döngü sona erecektir.

DYDX Oylaması Başladı

dYdX topluluğu şu anda Wintermute’un protokolü sürüm 4’e yükseltmesini oyluyor. Bu aynı zamanda DYDX’i yeni dYdX Chain için layer1 tokeni olarak tanıtmayı da içeren bir yönetişim oylamasıdır. Wintermute’un teklifi, dYdX Vakfı tarafından görevlendirilen bir Ethereum akıllı sözleşmesinin oluşturulması için bir çağrı içeriyor. Bu sözleşme, DYDX tokenlerinin mevcut Ethereum ağından dYdX Chain’e tek yönlü izinsiz geçişine izin verecek şekilde tasarlanacak.

Şu an itibariyle, Snapshot platformundaki oylama, ağırlıklı olarak Wintermute’tan gelen 10 milyon oyla oybirliğiyle desteklendiğini gösteriyor. Teklif 20 milyon oy alırsa ikinci aşamaya geçilebilecek. dYdX Vakfı tarafından kısa bir süre önce yayınlanan ve DYDX tokenlerinin Ethereum ağından Cosmos ağındaki (şu anda testnet üzerinde) ana ağa taşınması önerisi büyük ilgi topladı. Bu öneri hayata geçtiğinde tokenin faydası da artırılmış olacak.

dYdX Vakfı CEO’su Charles d’Haussy şunları söyledi;

“dYdX Chain bir proof-of-stake ağı olacak ve bu nedenle, mainnet üzerinde konuşlandırıldığında ağı güvence altına almak için stake imkanı gelecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.