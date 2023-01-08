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Düşüşü Bilen İsim: Kripto Para Yatırımcısı Sevinçten Havaya Uçacak!

Gizemli popüler analist yatırımcıların yüreğine su serpti. Kripto paraları kısa vadede neler bekliyor?
22:00
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının ilk haftasını geride bırakıyoruz. Bitcoin Aralık ayına nispeten pozitif performans gösteriyor. FTX bağlantılı iflasların devam etmesi yatırımcıları endişelendirse de satışlar sonsuza kadar devam etmiyor. Bitcoin balinaları aralık ortasından bu yana satışlarını azalttı ve bu da Bitcoin için kısa vadeli de olsa bir toparlanma döneminin başlamasını sağladı. Peki ya bundan sonra?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Yakından takip edilen popüler bir kripto para analisti yüz binlerce takipçisine piyasadaki güncel görünümü değerlendirdi. Daha önce birçok önemli düşüşü önceden haber verdiği için yorumları incelemeye değer. Kaleo takma ismiyle bilinen analist 553 bin takipçisi için kısa süre önce heyecan verici açıklamalar yaptı. Bitcoin fiyatının artık bir sıkışma yaşadığını söyleyen analist gerçek bir patlamanın yaşanmasını bekliyor. Kaleo şunları söyledi;

“Sonunda, BTC son birkaç haftadır sıkışıp kaldığı 16.000-17.000 dolar tabanından kurtulmaya çalışıyor. Sıkıştırmayı başlatın.”

Kaleo’nun grafiğine bakıldığında, Bitcoin‘in 18.800 dolara kadar yükselebileceğini düşündüğü görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin 16.930 dolardan el değiştiriyor ve bu da analistin hedefine ulaşması halinde kripto para kralının %10 artabileceğini gösteriyor.

Altcoinler Düşer Mi?

Eğer Kaleo tarafından paylaşılan kırılma gerçekleşmez ve Genesis bugün ya da önümüzdeki hafta içinde bir iflas kararı açıklarsa altcoinler sert biçimde düşebilir. Aslında son pozitif (kripto ve resesyon için pozitif) PMI verisi Bitcoin’in 18.000 dolara kadar tırmanmasını sağlayabilirdir. Fakat bu olmadı, çünkü yatırımcıların çoğu Genesis tarafında daha fazla olumsuz haber bekliyor.

Şimdi Kaleo tarafından yapılan değerlendirmelere geri dönüp Ethereum (ETH)’u ele alalım. Kripto para stratejisti en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un yerel kripto parasının ralli için hazır olduğunu düşünüyor.

Ethereum/ETH nihayet yaklaşık 1.400 dolar aralığına bir sonraki yükseliş için hazır görünüyor. Fakat bu yükselişe başlamadan önce bir miktar geri çekilme ve konsolidasyon görmeliyiz”.

Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum 1.261 dolardan alıcı buluyordu. Kripto stratejisti ayrıca S&P 500‘ü (SPX) de yakından takip ediyor. Kaleo’ya göre SPX, direnci olan 3.900 puanı kırmaya hazırlanıyor. Bu kripto paraları da ilgilendiriyor çünkü Bitcoin ve hisse senedi piyasaları uyumlu ilerliyor. Eğer hisse senedi piyasalarında ciddi bir yükseliş olursa bu altcoinlerin de hızla toparlanabileceği anlamına gelir. Nitekim hisse senetleri ve kripto aynı makro ekonomik gelişmelerle bağlantılı biçimde dalgalanıyor.

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