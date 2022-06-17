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Düştükçe Düşüyor! Bitcoin’e Olan Kurumsal İlgiyi Gösteren Primde Tarihi Dip!

En büyük Bitcoin yatırım aracı olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), spot piyasalarda şimdiye kadarki en yüksek negatif primle, eksi yüzde 34'lük primle işlem görüyor.
13:35
17 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük Bitcoin yatırım aracı olan Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), spot piyasalarda şimdiye kadarki en yüksek negatif primle işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) analiz kaynağı Coinglass’tan elde edilen veriler, 17 Haziran itibarıyla büyük borsalardaki GBTC hisselerinin BTC/USD karşısında yüzde 34 düştüğünü gösteriyor.

Piyasa Düşüşünden Zarar Görüyor

DeFi‘da devam eden kargaşanın kripto para piyasasını etkileyerek piyasa geneline yayılmasıyla büyük ve küçük çaplı yatırımcılar için koşullar daha da kötüleşti. Son rakamlar kurumsalların en büyük kripto para Bitcoin‘e artık ilgi göstermediğini ve zaten düşük performans gösteren GBTC’nin yeni düşük seviyelere gerilediğini ortaya koyuyor.

Fonun hisselerinin, BTC‘nin kendisinden daha düşük maliyetli olmasından dolayı uzun zamandır negatif olan GBTC primi şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde. GBTC, yazım sırasında spot Bitcoin fiyatından (net varlık değeri veya NAV olarak da bilinir) yüzde 34,2 daha ucuz işlem görüyor. BTC/USD’nin iki kez 20 bin dolar seviyesini yeniden test etmek için düşmesine GBTC sert bir düşüşle eşlik etti.

Grayscale, GBTC’yi spot borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için ABD’deki düzenleyicilerinin onayını beklerken, Terra ve Celsius çöküşünün ardından ABD hükümetinin sektöre artan ilgisi nedeniyle koşullar kurumsal kripto para ürünleri için elverişsiz görünmeye devam ediyor. Grayscale, beklentiler noktasında olumlu yönde umudunu korurken, GBTC oldukça kötü performans gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF‘leri, yatırımcıların korunamayacağı endişelerinden dolayı ABD’de yasa dışı olarak kabul edilmeye devam ederken, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler ilk hamle avantajını elinde tutuyor.

Ünlü İsimden Korkutan Çöküş Senaryosu

Mevcut durumu, şu anda ciddi kayıplarla karşı karşıya olan birden fazla kripto para fonundaki likidite sorunları daha da kötüleştiriyor. Örneğin, zor durumdaki Three Arrows Capital (3AC), 38,8 milyonun üzerinde hissesi ile en büyük GBTC yatırımcısı arasında yer alıyor. 3AC, bu hafta marj tamamlama gereksinimlerini karşılayamadığından, GBTC ile olan rekabeti arasında belirgin bir darbe aldı. Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ilk ABD onaylı ETF olan ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), son günlerde yönetim altındaki varlıklarına BTC’yi bile ekledi.

Öte yandan kripto türev devi BitMEX‘in eski CEO’su ve kurucu ortağı Arthur Hayes, kurumsal kripto para yatırımındaki en büyüklerden bazılarının bu nedenle bir “River Styx” anıyla karşı karşıya olduklarını iddia etti.

Hayes, 17 Haziran’daki son blog yazısında, Celsius, Terra ve daha pek çok zorda olan projenin zaten kötü giden kaderine yeni bir darbe indirdi ve “Bu şirketler grubu, uzun vadeli bir getiri stratejisine kilitlenmemiş herhangi bir varlığı kusmak zorunda kaldığından aşağı yönlü yolculuk sürecek. Kredi defterlerindeki tüm likit varlıkların daha gelişigüzel satışı gerçekleşecek, böylece bu borç veren şirketler varlıklarını perakende mevduat sahiplerine iade edebilecekler.” tahmininde bulundu.

Bundan önce Ethereum’da bin dolar, Bitcoin‘de ise 25 bin dolar seviyesinin altını beklediğini ifade eden Hayes, gerçeğin çok daha kötü olduğunu kabul etti. Yaklaşan tatil hafta sonu 4 Temmuz’un ve özellikle ikinci çeyreğin sona erdiği dönemin makro dip seviyelere ulaşılması için ideal koşullar sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Blog yazısında, 30 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında aşağı yönlü vahşi bir yolculuk olacağını iddia ederek şunları söyledi:

Bitcoin için 25 bin ila 27 bin dolar arasındaki ve Ethereum için bin 700 ila bin 800 dolar arasındaki dip seviyelerim paramparça oldu. Ne kadar düşebiliriz? Bunu haftasonunda öğreneceğimize inanıyorum.

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