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Dünyanın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mohamed El-Erian, kripto para sektörünü de etkileyebilecek bir açıklamada bulundu. El-Erian, ABD Fed’in vereceği faiz kararları hakkında bir tahmin ortaya koyup buna yönelik uyarıda bulundu. Bilindiği üzere ABD’den gelecek faiz kararları Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde doğrudan etki sahibi oluyor. Peki El-Erian’ın ifadesi BTC için ne ifade ediyor?

El-Erian: Fed, Büyük Hata Yapar

Ünlü ekonomist, aktardığı son yazısında Fed’in faiz artırım kararını atlayabileceğine değindi. Fed’in önünde üç seçenek olduğunu belirten başarılı ekonomist, faiz artırımını atlamanın ise “en az istenen” seçenek olduğunu altını çizdi. Üst düzey yatırım şirketlerinde başkanlık yapmış olan ekonomist, Temmuz ayına kadar bu sürecin netlik kazanamayacağını ve faiz artırımının pas geçilebileceğini düşünüyor. Fed’in faiz artışlarına ara vermesi durumunda bunun “büyük hata” olacağının altını sert bir şekilde çizen ekonomist, belli ki bu yönde bir adım bekliyor.

El-Erian konu hakkında şunları belirtti:

“Ek bir aylık veri, Fed’in politika aracının etkilerine ilişkin anlayışını değiştirmez. Son veriler, sürekli olarak ‘verilere bağlı’ olduğu konusunda ısrar eden bir merkez bankasının artış yapmasını destekliyor. Fed, faiz artırımını ertelemek yerine yüzde 3 ila yüzde 4 arasında yeni bir enflasyon hedefi belirleyip sıkılaşmaya ara verdiğinin sinyalini aktarmalı.”

Fed Faiz Kararı, BTC’yi Nasıl Etkiler?

Fed’in Temmuz ayında 25 baz puan faiz artırımı yapması, yatırım çevrelerince yüksek ihtimal verilen bir durum. Ancak bunun öncesinde tabii ki haziran toplantısındaki veriler çok büyük önem taşıyor. Fed, bu ayki faiz kararını gün içerisinde açıklayacak. Kripto para piyasası da heyecanla TSİ 21.00’i bekliyor. Uzun süreden sonra ilk defa Fed’in faiz artırımını es geçmesi ihtimali ağır basmaya başladı. Eğer faizlerin artırılması durursa, BTC fiyatı bundan olumlu şekilde etkilenebilir. Ancak tabii ki Fed’in bunun devamında atacağı adımların da önem arz ettiğini belirtmek gerekiyor.

Bitcoin, faiz kararı öncesi 26.000 dolar ila 25.800 dolar bandından işlem görüyor ve bütün piyasa Fed cephesinden gelecek karara odaklanmış durumda.