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Dünya Devi Hedge Fon Yönetim Şirketinden Kritik Kripto Para Hamlesi!

Avrupa merkezli önde gelen hedge fon yönetim şirketi, kripto para ekosistemine kritik bir hamlede bulundu! İşte ayrıntılar!
23:40
26 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Brevan Howard Digital, listelenen kripto para birimlerine yatırım yapmaya odaklanması için eski Dragonfly genel ortağı Kevin Hu’yu işe alarak üst düzey liderlik saflarına ekledi.

Kripto Para Alanına Girişim!

Kevin Hu, firmanın yeni Abu Dabi ofisinde çalışacak ve doğrudan BH Digital CEO’su Gautam Sharma’ya rapor verecek. Ayrıca Kevin Hu, daha önceki dönemlerde kripto para girişim fonu Dragonfly’da genel ortak ve likit stratejiler başkanı olarak görev yapmıştı. Kripto para girişim fonundan önce, BlackRock’ın alternatif yatırım grubunda çalıştı ve 2016 yılında kripto paralara yönelik araştırma çalışmalarını yönetti.

Brevan Howard Digital CEO’su Gautam Sharma yaptığı açıklamada firmayı güçlendirmek adına yeni bir yönetici alımı yapılmasından oldukça mutlu olduklarını ve BH Digital’in geliştirmelerinin devam ettiği sinyalini verdi. Şirket CEO’su açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Önde gelen bir kurumsal kripto para yatırım platformu konumumuzu güçlendirmeye devam ederken, Kevin Hu’nun genişleyen ekibimize katılmasından heyecan duyuyoruz.

Bitcoin Etkisi!

Bununla birlikte mevcut konum itibariyle Kevin Hu, Brevan Howard Digital ekibinin en son üyesi olarak görev yapıyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, kıdemli portföy yöneticisi olarak Robert Bogucki’yi ve baş teknoloji sorumlusu olarak Lewis Tuff’ı işe aldı. Brevan Howard, devlet sermaye fonları, kurumsal ve kamu emeklilik planları gibi kurumsal yatırımcılar için 30 milyar doların üzerinde varlığı yönetiyor.

Öte yandan kripto para ekosistemindeki gelişmeler devam ederken piyasaların amiral gemisi Bitcoin (BTC), Elon Musk’ın CEO’su olarak görev yaptığı Tesla’nın 2022 yılı 4. çeyrek kazanç raporunu açıklamasıyla yükseliş hareketine geçmişti. Raporlara tepki olarak ilk etapta Bitcoin, önemli bir direnç seviyesi olarak gösterilen 23.000 dolar bandını aşarak 24.000 dolara doğru ilerledi. Yaşanan hızlı artışın ardından piyasalar normal bir seyre dönerek yazı kaleme alındığında 23.096 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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