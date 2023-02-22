Neredeyse iki yıldır herhangi bir kripto varlık transferi gerçekleştirmeyen bir adres, başka bir adrese 326,4 milyon DOGE transfer etti.

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın öğlen saatlerinde Twitter hesabından Dogecoin ile ilgili olduğu varsayılan spekülatif paylaşımın ardından volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydeden DOGE, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 0,85 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Dogecoin’de Tehlike Alarmı Çalıyor Olabilir!

DOGE, Tesla CEO’su Elon Musk’ın gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı Dogecoin ile ilgili olduğu varsayılan spekülatif paylaşımı sonrası yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. CoinMarketCap verilerine göre Dogecoin’in işlem hacmi, %60’ın üzerinde bir artış ile 700 milyar dolar seviyesini aştı. Ancak on-chain veri analizi platformu Lookonchain, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen bazı adreslerin, son günlerdeki alım-satım işlemlerine ilişkin verileri paylaşarak kripto para yatırımcılarını uyardı. BitInfoCharts verilerine göre neredeyse 2 yıldır herhangi bir kripto varlık transferi gerçekleştirmeyen bir hesap, geçen hafta 326,4 milyon adet DOGE‘yi başka bir adrese transfer etti.

Güncel verilere dikkat çeken birçok analist, kripto para piyasasındaki düşüşlerin devam etmesi durumunda DOGE’de de yüksek miktarlarda balina satışı gerçekleşebileceğini ve Dogecoin’in değer kayıplarına hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydetti ve 24.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.