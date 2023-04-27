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Dogecoin’de (DOGE) Tehlikeli Durum! Bu Gelişme Fiyatı Etkileyebilir!

Önde gelen meme token Dogecoin'de (DOGE) fiyatı olumsuz etkileyebilecek durum! Kripto para biriminde düşüş etkili olacak mı?
16:30
27 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) holder’ları, 4 Nisan’da kaydedilen 0,096 dolarlık yerel zirveye kıyasla şu anda %16 oranında zararda. Altcoin piyasasındaki son yükseliş trendine rağmen, Dogecoin madencileri ve kurumsal yatırımcılar, yakın bir yükseliş patlamasına ikna olmadılar. Bu durum önümüzdeki günlerde DOGE fiyatını nasıl etkileyebilir?

DOGE’de Madenci Tasfiyesi!

Dogecoin işlemleri doğrulamak için iş kanıtı konsensüs sistemini dağıtan merkezi olmayan bir Blockchain ağıdır. Nisan ayından beri meme token dik bir düşüş trendinde. Dikkat çekici bir şekilde, zincir üstü veriler, balina yatırımcılarının ve Dogecoin madencilerinin satış yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte Dogecoin ağındaki madencilerinin blok ödüllerini sattığı belirtiliyor. Bu durumda düşüş duygularını gösterebilir. Miner Reserves verileri, en iyi madencilerin cüzdan adreslerinde tutulan belirli bir kripto para biriminin miktarını izler.

Ayrıca paylaşılan grafiklerde, madencilerin 1 ve 25 Nisan arasında nasıl 210 milyon DOGE sattıklarını gösteriyor. Madencilerin rezervlerindeki azalma birkaç nedenden dolayı düşüş sinyali olarak görülebilir. Madencilerin kripto para biriminin fiyat beklentilerine daha az güvendiklerini gösterebilir. Bu nedenle HODL yerine DOGE meme coinlerini satmayı seçiyor olabilirler. Bu satış baskısı, DOGE fiyatında daha fazla düşüşe katkıda bulunabilir.

DOGE Verileri!

Benzer şekilde on-chain verileri, Dogecoin ekosistemindeki balina yatırımcılarının son zamanlarda cüzdan bakiyelerini tüketmeye başladığını ortaya koyuyor. Santiment verilerine göre, 100 milyon ve üzeri kripto parayı tutan bir DOGE balinası grubunun, son yirmi gün içinde yaklaşık 35,2 milyon dolar değerinde 440 milyon madeni parayı stratejik olarak tasfiyesini gösteriyor.

Ek olarak madencilerin rezervlerindeki azalma, ağ güvenliğinin azaldığının ve kripto para birimine olan güvenin azaldığının bir işareti olabilen madencilik faaliyetlerindeki düşüşü yansıtıyor olabilir. Ağa aktif olarak daha az madenci katılıyorsa, kötü aktörlerin %51 saldırısı gibi saldırılar gerçekleştirmesi daha kolay olabilir, bu da kripto para birimine olan güveni daha da zayıflatabilir ve fiyat düşüşüne katkıda bulunabilir.

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