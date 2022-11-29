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Kripto para piyasalarının önde gelen meme token’ı olan Dogecoin’in (DOGE) boğaları Salı günü kontrolü yeniden ele geçirerek DOGE/USDT paritesini 0.1 dolar seviyesinin üzerine çıkardı. Meme token’da yaşanan hareketliliğin sebebi ne?

Dogecoin Hareketliliği

Dogecoin’de Salı günü yaşanan geri dönüş, meme token’ın gün içinde borsalarda daha fazla kayıp olmasına rağmen geniş kripto para piyasasında yaşanan küçük çaplı artış ile geldi. Dogecoin mevcut konumda bir hafta öncesindeki seviyelerine göre %35’ten fazla daha yüksek işlem görüyor.

Popüler altcoin Dogecoin’in fiyat tahminleri, Kasım ayı içerisinde ikinci kez 100 ve 200 Günlük hareketli ortalamalarından destek bulmasıyla beraber daha yükselişe geçti. Elon Musk’ın kripto para birimini gelecekteki bir Twitter ödeme sistemine entegre edebileceği yönündeki iddiaları nedeniyle Kasım ayı başlarında Dogecoin’de yaşanan artış, DOGE/USDT’nin Eylül 2021’den bu yana ilk kez 200DMA’nın üzerinde kararlı ve kalıcı bir şekilde kırılmasına neden oldu.

Bununla birlikte Dogecoin’in, dört saatlik grafiklerinin de yükseliş eğilimi içerisinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca kısa vadeli bir yükseliş trendinde göründüğü ve aynı zamanda bir flama yapısı oluşturabileceği öne sürüldü. Belirtilen modelin yukarı yönlü kırılması, DOGE/USDT paritesinin 0,1080 dolar bölgesindeki direnci test etmek için hızla toparlanmasına yol açabilir. Ayrıca belirtilen seviyedeki olası bir kırılma, 0,16 dolar yakınındaki önceki aylık yüksek seviyelere hızlı bir yükselişin kapısını açabilir.

2023 Yılı DOGE Fiyat Tahmini

Öte yandan Elon Musk’ın, Dogecoin blok zincirini gelecekteki bir Twitter ödeme sistemine entegre edebileceğine dair bahsedilen spekülasyonun doğru çıkması halinde, meme token’ın önemli ölçüde benimsenmesi ve talebinde ciddi artışlar yaşanabilir. Aksi takdirde Dogecoin’in uzun vadede Bitcoin (BTC), Litecoin ve Ethereum (ETH) gibi ana rakiplerine de fayda sağlaması muhtemel olan kripto para benimseme dalgasını sürdürmeye devam etmesi muhtemel. Ekonomik koşullar 2023’te ABD Federal Rezerv’i gibi büyük merkez bankalarından bazı faiz oranlarının düşürülmesini kolaylaştırıyorsa, bu durum hala spekülatif riskli varlıklar gibi ticaret yapan ve finansal koşullar daha kolay olduğunda daha iyi performans gösterme eğiliminde olan kripto para birimleri adına da yükseliş eğilimi getirebilir.