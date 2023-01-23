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Dogecoin Rekor Kırmaya Hazır! Fakat Önce Bu Seviyeler!

Meme Coinlerin kralı kısa vadede kritik seviyeleri test edecek. Eğer başarılı olursa ciddi kar fırsatları tanıyabilir.
17:59
23 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının bir kısmı meme coinlere halen yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Başlangıçta hiçbir amaca hizmet etmeyen ve sadece eğlence için var olan meme tokenler artık kendi ekosistemlerini inşa etmek için çeşitli adımlar atıyor. Shiba Coin bu konuda net biçimde öncü oldu. Ancak meme coinlerin kralı halen Dogecoin ve beklenen yükselişine başlayabilir.

Dogecoin Yorumları

Dogecoin (DOGE) fiyatı dün yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak, dalga sayımı yukarı yönlü hareketin ilk kısmının tamamlandığını gösteriyor. 30 Aralık tarihinden bu yana yükselen DOGE fiyatı yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Daha önce, Kasım 2021’in başından bu yana yerinde duran hat, 2 Ocak’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Sonuç olarak, bu kırılma sürekli bir ralliye yol açabilir. Ayrıca, kırılma, yükseliş eğiliminin bir başka işareti olan 50’nin üzerindeki günlük RSI hareketi ile birleştirildi.

DOGE fiyatı 14 ve 22 Ocak’ta benzer zirvelere ulaştı. Yukarı yönlü hareketin devam ettiği senaryoda DOGE fiyatı 0,098 doları aşmak durumunda kalacaktır. Yazı hazırlandığı sırada Dogecoin 0,0885 dolardan alıcı buluyor. Günlük işlem hacmi %121 oranında arttı ve 1 milyar doları geçti. Kripto paraların kümülatif işlem hacminin 55 milyar dolar olduğunu düşünürsek DOGE için ilginin arttığını söyleyebiliriz.

Dogecoin Tahmin

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz daha aşağı yönlü bir görünüm sunuyor. Dalga sayımı, Dogecoin fiyatının beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi (siyah) tamamladığını gösteriyor. Dalga sayımının yanı sıra, RSI’ın son 24 saatteki düşüş eğilimi (yeşil çizgi) de bu görünümü destekliyor. Bununla birlikte, bu hareketin uzun vadeli beş dalgalı bir yukarı hareketin (beyaz) birinci dalgası mı yoksa bunun yerine bir A-B-C düzeltmesinin A dalgası mı (siyah) olduğu kesin değildir. Takip eden düşüşün keskinliği, hangisinin doğru sayım olduğunu doğrulamada uzun bir yol kat edecektir.

Dördüncü alt dalganın dibinin (kırmızı çizgi) ve 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altında ortalama 0,077 dolarlık bir düşüş, hareketin A dalgası (siyah) olduğunu göstermede uzun bir yol kat edecektir. Öte yandan, bu seviyelerden önce bir sıçrama, daha büyük bir beş dalgalı yukarı doğru hareketin (beyaz) daha yükselişli ana hatlarını destekleyecektir. Bu da Şubat ayı için Dogecoin fiyat tahminini yükselişe geçirecektir.

Sonuç olarak kısa vadede DOGE fiyatı bir geri çekilme yaşayacak ancak 0,063 dolar altına sarkmazsa 0,093 ve 0,111 dolar seviyelerini hedefleyecektir. Bu da mevcut fiyata göre %30’un üzerinde bir artışa işaret ediyor. Düşüş senaryosu kısa vadede 0,093 dolar üzeri kapanışlarla geçersiz kılınabilir.

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