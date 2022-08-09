Meme coinlerin en ünlüsü olarak kabul edilen Dogecoin'de fiyat, geniş bir aralık içerisinde hareketini sürdürüyormuş gibi görünüyor.

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Dogecoin fiyat analizi, önceki destekten 0,068 dolara hızlı bir düşüş gördüğümüz için bugün yükseliş gösteriyor. Bu nedenle, satıcılar bir kez daha tükendiği için önümüzdeki 24 saat içinde başka bir yükselişin devam etmesini beklenilebilir. Piyasa son 24 saatte kırmızıda işlem gördü. Lider Bitcoin yüzde 3,62 kaybederken, Ethereum yüzde 5 civarında düşüş yaşadı. Bu arada, en iyi altcoinlerin geri kalanı da bu düşüşü yakından takip etti.

Son 24 Saatte Dogecoin Fiyat Hareketi

DOGE/USD 0,06846 ile 0,07389 dolar arasında işlem gördü ve bu durum son 24 saat içinde önemli bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Ticaret hacmi yüzde 61,25 artarak toplam 614 milyon dolar olurken, toplam piyasa değeri 9.11 milyar dolar civarında işlem görüyor ve kripto para ilk 10 sıra içerisindeki yerini kaybetmiş olmasına rağmen hemen bu sıralamanın ardından 11. sırada yer alıyor.

DOGE Tekrar Yükselmeye Hazır Mı?

4 saatlik grafik, önceki 0,068 dolarlık desteğe tepki gösteriyor ve buna bağlı olarak yeni bir yükseliş hareketi görülebilir.

Dogecoin fiyat hareketi, son geri çekilmenin 0,066 dolar civarında sona ermesinden sonraki günlerde yükseliş momentumu ile işlem gördü. Oradan, Cuma günü ilk artış görülmeden önce konsolidasyon izledi.

İlk tepe seviyesi 0,071 dolarda görüldü ve kısa süre sonra destek olara 0,068 dolarlık seviyede hızlı bir yeniden test gerçekleşti. Pazar günü daha büyük bir yükseliş oldu ve 0,0725 dolar olarak görülen başka tepe noktasına ulaştı.

Bir başka hızlı geri çekilme ve ardından gelen hızlı yükseliş ise, Dogecoin fiyatını 0,075 dolar direncine kadar yükseltti. Bir önceki desteğe geri dönüşle sonlanan ani tepki, önceki düşük seviyenin yeniden test edildiğini ve DOGE/USD’nin şimdi daha da yükselmeye hazır olduğunu gösteriyor olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.