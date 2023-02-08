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Dogecoin Büyük Haber Açıklayacak! Detaylar Netleşiyor, Balinaya Dikkat!

Dogecoin cephesinde yeni gelişmeler var. Yılların balinası yeniden hareket etmeye başladı.
18:36
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük miktarda kripto para yatırımı olan hesaplar balina olarak isimlendiriliyor ve piyasaya yön verme güçleri bulunuyor. Güncel veriler büyük kripto yatırımcılarından birinin yıllar sonra harekete geçtiğini söylüyor. Peki bu gelişme nasıl bir sonuç doğuracak. Altcoin yatırımcıları endişelenmeli mi?

Kripto Balina Hareketleri

Bir Dogecoin (DOGE) cüzdanı, dokuz yıldan fazla süren kış uykusundan sonra aniden uyandı. Whale Alert tarafından yayınlanan güncel veriye göre 2.043.137 DOGE tutan hareketsiz adres, elindeki varlıkları satarak potansiyel kazançlarını nakde çevirmiş oldu. Blockchair’e göre DOGE sahibi Aralık 2013’te birkaç işlemde DOGE biriktirdi. Sonrasında cüzdan kısa süre önce harekete geçene kadar DOGE varlıklarını hodl etti. Aynı zaman diliminde, meme coin kralı Aralık 2013’te 0,00043 dolar seviyesinde işlem görürken, bu yazının yazıldığı sırada 0,0900 dolara yükseldi. Cüzdanın DOGE varlıklarının değeri, işlemler sırasında yaklaşık 878,55 dolardan 186.364 dolara çıktı.

Blockchain analiz firması IntoTheBlock’a göre, DOGE sahiplerinin %62’si şu anda yatırımlarında kârlıyken, %35’i zararda görünüyor. Bu durum satış baskısının mevcut fiyat seviyesinde çok ciddi olmadığını söylüyor.

Dogecoin Geleceği

Geçtiğimiz hafta, kıdemli Dogecoin mühendisi, ağ için fayda artırıcı aracının yeni bir versiyonunun piyasaya sürülmek üzere olduğunu söyledi. Michi Lumin, 32.000 Twitter takipçisine Libdogecoin 0.1.2’nin yakında yayınlanacağı müjdesini verdi. DogeChain ve geliştiriciler için oluşturulan fonla birlikte DOGE ekibi 2023 yılında daha fazla teknik iyileştirme yapmayı hedefliyor. Lumin son paylaşımında şunlar söylemişti;

Libdogecoin 0.1.2 yakında kolay entegre edilebilir seedphrase üretimi ve QR kod üretimi ile yayınlanacak. Ayrıca daha iyi MSVC (Microsoft Visual C++)/MSVS (Microsoft Visual Studio) desteği ile gelecek”.

Projenin ekosistemini ilerletmek için çalışan kar amacı gütmeyen Dogecoin Vakfı, ilk olarak Ağustos 2022’de başlatılan Libdogecoin’in daha geniş bir benimseme yoluyla faydayı artırmayı amaçladığını söylüyor. Shiba Coin’in kendi ürünlerini oluşturma çabası topluluktan takdir gördüğü için başta DOGE olmak üzere diğer meme tokenler de bu alanda bazı çalışmalar yapmaya başladı.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada satıcılı açılan ABD hisse senedi piyasaları nedeniyle düşüş yaşıyordu. Kısa vadede 22.800 dolar bölgesinin kaybedilmesi daha fazla satışı beraberinde getirebilir.

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