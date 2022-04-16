Dogecoin (DOGE) ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Peki, meme token’ın fiyatı bu durumundan nasıl etkileniyor?

AMC Theaters’ın mobil uygulaması artık Dogecoin kullanarak bilet alınmasına ve çeşitli indirimler kazanılmasına olanak tanıyor. Şirketin CEO’su Adam Aron, haberi 15 Nisan’da Twitter üzerinden duyurdu. Kasım ayında kripto para birimlerinin nasıl kabul edileceğini araştırdığını açıkladıktan sonra şirket artık Bitpay kullanarak kripto ödemelerini destekliyor.

Dogecoin Artık Her Yerde

9 Ağustos 2021’de yapılan açıklamalar ile PayPal üzerinden Bitcoin ve Ethereum tabanlı ödemeler kabul edilmişti. Ek olarak dünyanın en büyük sinema zinciri AMCmeme kripto para birimi Dogecoin’i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı.

AMC, kripto para birimini kabul eden ilk ABD sinema zincirleri arasında yer alıyor ve biletler artık BitPay aracılığı ile satın alınabiliyor. Kullanıcılar iki şekilde kripto para birimi bilet alabiliyor: Bir kripto para cüzdanı bağlayabilir ya da fonların gönderileceği bir adres alabilir. Buna ek olarak AMC ayrıca Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme yöntemleri de sunuyor.

AMC’nin yanı sıra bir başka tanınmış Amerikan sinema salonu zinciri olan Regal Cinemas da yakın zamanda bir dijital ödeme şirketi olan Flexa ile ortaklık kurarak sinema biletleri, atıştırmalıklar ve diğer satın alımlar için Bitcoin, Dogecoin, Litecoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini kabul ettiğini açıkladı.

Buna ek olarak Starbucks da kripto para ödemelerini destekliyor. ancak altını çizmek gerekir ki ülkemizde kripto para birimleri ile mal ya da hizmet satın almak yasak olduğu için şu anda bu uygulama Türkiye’de kullanılabilir değil.

Dogecoin Fiyatı

DOGE yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,14 dolardan işlem görüyor ve son 2 haftadır 0,17 dolar ile 0,13 dolar aralığında ilerliyor. Zaman zaman çıkan bu haberlere yükseliş hamleleri gelse de genel olarak DOGE piyasa ile birlikte hareket ediyor ve olumlu haberler büyük fiyatlanmalar gerçekleştirmiyor.

DOGE için şu anda 0,17 dolar ilk güçlü direnci oluştururken 0,13 dolar da ilk güçlü desteği oluşturuyor gibi görünüyor.