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Yatırımcılar ayı piyasasında SHIB ve DOGE ‘deki sürpriz rallilere odaklanırken, kıdemli bir analist rakip meme coin’e dikkat çekti.

FLOKI, İvme Kazanacak!

Piyasa değeri açısından en büyük iki meme coin olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB), geçen hafta artış kaydetmeyi başardı. DOGE, son 7 günde %23,11’lik fiyat artışıyla piyasaya meydan okurken, SHIB fiyatı aynı dönemde %4,06 değer kazandı. SHIB ve DOGE yatırımcıların ortak noktası haline gelirken, önde gelen bir analist meme coin savaşlarından son dönemde önemli adımlar atan FLOKI‘ye dikkat çekti. Piyasada Crypto Tony olarak bilinen analist, meme coin’lerdeki hareketlenmeye dikkat çekerek Floki Inu’nun önümüzdeki günlerde ralliye başlayabileceğini iddia etti! CoinMarketCap’e göre, FLOKI son 24 saatte %7,86’lık bir artışın ardından an itibariyle 0,000009481 dolardan işlem görüyor. Ayrıca FLOKI’nin fiyatı, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) karşı sırasıyla %10,14 ve %11,91 değer kazandı. FLOKI’de günlük işlem hacmi de %78,14 artarak, toplam 24 saatlik işlem hacmi 3.291.917 dolara ulaştı.

Analiste göre, FLOKI, son 2 hafta boyunca yüksek dipler oluşturduktan sonra yükselen bir üçgen grafik modeli oluştu. Bu, FLOKI’nin fiyatını günlük 9 ve 20 EMA hattının üzerine çıkardı. Bu iki EMA çizgisi, günlük 9 EMA günlük 20 EMA çizgisinin üzerinde konumlandığı için yükselişe işaret ediyor. FLOKI‘nin fiyatı, 0,0000096631 dolardaki direnci başarılı bir şekilde geçerse, bir sonraki hedefi 0,0000102951 dolar olacaktır. Analiste göre, FLOKI’deki yükseliş devam edebilir.

FLOKI: Hedef Binance ve Robinhood!

Twitter’daki resmi Floki Inu hesabı, change.org platformunda Binance’ın FLOKI’yi listelemesi için bir imza kampanyası başlatıldığını duyurmuştu. Floki topluluğu, kampanyaya büyük destek veriyor. Ancak bu, Floki’nin bu yıl büyük bir borsada listelenmesini talep eden ilk dilekçe değil. FLOKI topluluğu, meme coin’in Binance’ta listelenmesinin dönüm noktası olacağını vurguluyor.

Floki Inu ekibinin attığı tweet’e göre, yaklaşık 50.00 kişi şimdiden dilekçeyi imzaladı. Change.org web sitesinden alınan güncel veriler, an itibariyle bu rakamın 70.000’e ulaştığını gösteriyor. Bu yılın ortalarında başlatılan bir başka bir imza kampanyasında Floki Inu’nun popüler ticaret platformu Robinhood’da listelenmesi için imza toplandı. Temmuz ayında change.org’a eklenen bu diekçe, o zamanlar 500’den az imza topladı. Bu yazının yazıldığı sırada, dilekçedeki imza sayısı 1.902.