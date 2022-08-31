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Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?

Bitcoin'de zirvenin yaşandığı 2021 Kasım ayından bu yana yaşanan düşüşün ardından tüm yatırımcılar bir yükseliş hareketi görmek istiyor.
21:00
31 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), en son zincir içi aktiviteler incelendiğinde yükselişe yönelik hareketler sergiledikten sonra daha uzun ve önü açık bir geleceğe doğru ilerliyor olabilir. Analitik firması Santiment’e göre, Bitcoin arzı borsalardan çekilmeye devam ediyor.

Arz Çekilirse BTC Fiyatı Hareket Eder

Bu, kripto varlıkları için çok güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Borsalardan Bitcoin çekilmesi, 2020 başlarındaki hareketlilik trendlerinden bu yana ortak bir tema haline geldi. 2022’nin düşüş trendleri sırasında bile, HODLers, yatırımcılar arasında tutulan toplam arzın daha büyük bir yüzdesini oluşturmaya devam etti.

Bu verilere göre, Bitcoin’in borsalardaki arzı Kasım 2018’den bu yana 1,74 milyon BTC ile en düşük noktasına düştü. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin geçen hafta Pazar günü büyük bir satış yaşadıktan sonra 20.400 dolara geri döndü. Bu, Bitcoin’in 20000 dolarlık destek seviyesini test etmesine yol açtı.

Destek Test Ediliyor

Başka bir Santiment güncellemesine göre, yatırımcılar, ellerindeki BTC’leri kayda değer bir fiyat düşüşü yaşadığını düşünerek, satışını yapmaya devam ediyor. Binance, BitMEX, DYDX ve FTX gibi büyük borsalardaki ortalama Bitcoin fonlama oranlarına göre, yatırımcıların faaliyetlerinde garip bir model görüldü.

26 Ağustos’taki büyük fiyat düşüşüne tepki, Mayıs ayından bu yana piyasalara karşı en agresif trader hareketi oldu. Kazanmak İçin Popüler Olmayan Görüş Tanınmış bir kripto analisti olan Rekt Capital, Bitcoin fiyatlarının geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

Analist, tarihsel olarak Bitcoin ayı piyasalarının, önceki boğa piyasası zirvesinden 365 gün sonra dibi bulma eğiliminde olduğunu iddia etti. İlginç bir şekilde, Bitcoin boğa piyasasının 65.000 dolar zirvesine çok da bir zaman kalmadı. Bu, Bitcoin için mevcut ayı piyasasının sonuna yaklaştığımız anlamına gelebilir.

Veriler Bunu Destekliyor Mu?

Zincir üstü veriler, son birkaç gün içinde mütevazı bir toparlanmaya rağmen yatırımcılar için kayıplar devam ediyor. Bu, Bitcoin’in 20.000 doların üzerine çıkmasından sonra geldi. Bununla birlikte, MVRV oranı, yazının yazıldığı sırada -%6,9’da durduğu için kısa vadeli traderlar için kayıplara işaret etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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