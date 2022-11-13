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Terra Classic (LUNC) ‘yeniden diriliş’ projesi altında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler büyük önem teşkil ediyor.

Staking ve Yakım: İşler Yolunda Gidiyor!

Terra Classic (LUNC) topluluk odaklı bir proje haline geldikten sonra, büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Özellikle yakım sürecine öncelik veren topluluk sayesinde bugüne kadar 27.1 milyar token yakıldı. Proje için diğer bir odak noktası ise staking oldu. Güncel verilere göre, stake edilen token’ların sayısı 852,300’e ulaştı. Heyecan verici başarı, LUNC yakma işlemlerini izleyen ve topluluk tarafından yönetilen Twitter sayfası olan “LUNC Burn” tarafından paylaşıldı. Bazı analistlere göre, LUNC, SHIB ve DOGE gibi spekülasyona ve topluluğa dayalı bir token olarak yüksek kazançlar vaat eden bir token haline geldi. Yakılan ve staking edilen token’ların sayısı, fiyatın ivme kazanması açısından büyük önem teşkil ediyor. Yakım mekanizmasının %0.2 oranına ayarlamasının ardından son 24 saat içinde 208.61 milyon token yakıldı. Stake edilen token’lar, varlığın toplam 6.8 trilyon arzının %12.38’ini temsil ediyor.

Toplam 6,8 trilyon token arzının %86,7’si, yani 5,9 trilyon LUNC, varlığın mevcut dolaşımdaki arzını temsil ediyor. Özellikle Binance, topluluğun yakım kampanyasını desteklemek için büyük oranda katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, zincir dışı yakımlarıyla ilgili olarak, borsa beşinci yakımını gerçekleştirdikten sonra haftalık yakımlardan aylık yakıma geçti. Doğrulayıcılar Allnodes ve LUNCDAO, toplamda 52 milyon token yaktı. Binance’in en son yakım işlemi, 31 Ekim’de gerçekleşti. Borsa, 1.2 milyar LUNC yaktığını bildirdi. Bir sonraki yakım 2 Aralık için planlandı. LUNC yanıklarının yanı sıra, CZ kısa süre önce Binance’in Terra Classic varlıklarını elinde tuttuğunu açıkladı.

İyimserlik, Devam Ediyor!

‘Yeniden diriliş’ kampanyasında daha fazla etkinlik sağlamak için her gün farklı fikirler ortaya atılırken, Terra Classic geliştiricisi Alex Forshaw’dan aynı anda 2 milyon dolar değerinde LUNC yakacak bir öneri geldi. Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle kızıla bürünürken, Terra Classic (LUNC) de ivme kaybetmeye devam ediyor. Ancak yıl sonu için CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu Terra Classic’in geleceği konusunda iyimser.

Platform düzenlediği anket sonucunda Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için fiyat tahminleri yürütüyor. Topluluğun BTC fiyatını tahmin etmedeki başarı oranı ise yüzde 60. LUNC anketinde şu ana dek 1.145 katılımcı oy kullandı. CoinMarketCap, LUNC’un 31 Aralık’ta 0,003003 dolardan işlem göreceği tahmin ediliyor. Topluluğun tahmini %74,70 artışı temsil eder. LUNC, an itibariyle 0.0001799 dolardan işlem görüyor.